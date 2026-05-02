Isabel Díaz Ayuso encara el Dos de Mayo en un acto de nuevo sin representación del Gobierno

Pedro Sánchez ha reivindicado un Madrid "valiente" y "con más derechos" con motivo del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid

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MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado un Madrid "valiente" y "con más derechos" con motivo del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid. "Hoy reivindicamos un Madrid valiente, con alma encendida y orgullo popular", ha señalado Sánchez en un mensaje de felicitación en redes sociales.

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El presidente ha asegurado que "honrar la memoria de los héroes y heroínas del 2 de mayo es trabajar cada día por un Madrid y una España con más derechos, más convivencia y más justicia social". Por segundo año consecutivo el Gobierno central no está invitado a los actos institucionales con los que se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, que preside este sábado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo felicita el 2 de mayo y subraya el carácter solidario de la Comunidad de Madrid

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado el carácter "abierto y solidario" de Madrid, que este sábado celebra el Dos de Mayo con el que se conmemora el Día de la Comunidad.

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"Hoy celebramos el Día de la Comunidad de Madrid. Tierra abierta, dinámica y solidaria que siempre aporta y recibe con los brazos abiertos al que quiere contribuir", ha indicado Feijóo en un mensaje en redes sociales.

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El líder del PP ha felicitado a los madrileños "y a los que aquí se sienten como en casa". Núñez Feijóo sí que asistirá a los actos institucionales con los que este sábado se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, que preside la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

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Mónica García felicita el Dos de Mayo diciéndole a Ayuso que "Madrid no está en venta"

La ministra de Sanidad, Mónica García, también se ha dirigido a los madrileños, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X con motivo de la festividad del Dos de Mayo, para animarles a "levantarse" y decir a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "Madrid no está en venta". García anunció hace una semana su intención de presentarse como candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

En el mensaje de vídeo difundido por García, la ministra pide a los madrileños que "cuando hoy vean a Ayuso rodeada de banderas" se pregunten cuánto vale para ellos Madrid, "tu barrio, tu salud, tu educación".

Ayuso llega a este Dos de Mayo sin frentes abiertos a nivel político

Este Dos de Mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid encara una nueva festividad autonómica y día grande en la región, sin sobresaltos a nivel político, en un acto que estará de nuevo marcado por la ausencia del Gobierno de la nación, cuyos representantes no han sido invitados, y con la oposición agitada.

El acto, después de que el año pasado saliera de la Real Casa de Correos a la Puerta del Sol pese a las fuertes lluvias, vuelve al interior de la sede del Gobierno regional, que acogerá la entrega de las Grandes Cruces, y cuyo exterior se reservará para una recreación histórica.

Por segundo año se volverá a celebrar sin presencia gubernamental. La líder del Ejecutivo madrileño defendió que el Gobierno no va a ser invitado al mismo hasta que deje de "boicotear" y le pidió que se fuera a "petardear" a otros gobiernos autonómicos. Sí están invitados, sin embargo, todos los partidos políticos con representación de la Asamblea de Madrid.

Tampoco habrá este año parada militar, algo que también han lamentado desde el Ejecutivo autonómico, ya que consideran que es una medida que afecta especialmente a los madrileños, a la vez que lamentan que el Gobierno "impida" la presencia del Ejército, "que es algo histórico".

La presidenta madrileña llega a este Dos de Mayo sin frentes abiertos a nivel político, queriendo mantenerse al margen de los problemas internos de otras formaciones y con la mente ya en el 2027, año electoral, frente a la "desintegración" de la oposición madrileña.

De hecho, cada vez son más los actos de partido que se organizan para dirigirse a simpatizantes y afiliados en los que mantiene un discurso duro contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su "yugo" contra la región. En los últimos meses, sus críticas se han dirigido especialmente a sus aliados internacionales, la corrupción y la regularización de migrantes, sobre lo que insiste en que lo único que buscan es "inflar" los censos, también de cara a los comicios del próximo año, y crear el "caos".

Ofrenda foral, grandes cruces y recreación histórica

Por su parte, el acto institucional por la festividad madrileña se celebrará con cerca de 600 asistentes y con gradas para el público en el exterior, con 500 asientos. La celebración por el Día de la Comunidad de Madrid arrancará con la ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo, a las 10 horas, en el Cementerio de la Florida, y se desplazarán a la Puerta del Sol a partir de las 11 horas.

Este año la Comunidad de Madrid concederá la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 12 personalidades en reconocimiento a sus trayectorias, entre las que destacan el presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el piloto Carlos Sainz o el jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, el doctor José Eugenio Guerrero, por su labor durante la pandemia. A ellos, se sumarán otros como la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual o el pintor Augusto Ferrer-Dalmau.

Tras la gala, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, rendirán homenaje a los Héroes del 2 de Mayo mediante la colocación de una corona de laurel en la placa sobre la fachada de la Real Casa de Correos.

Las celebraciones saldrán a las 12.30 horas a la Puerta del Sol con una recreación histórica del levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército francés el 2 de mayo de 1808. Esta escenificación teatral, de 30 minutos de duración, correrá a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 y reunirá a cientos de participantes, carruajes y cañones en un espectáculo que contará con dos narradores.