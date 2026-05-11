La Policía Nacional detuvo al varón como presunto autor de un delito de homicidio

Compartir







El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 9 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por la presunta comisión de un delito de homicidio, del detenido por la muerte de una joven de 21 años el sábado en Carabanchel, han informado fuentes jurídicas.

La Policía Nacional le detuvo ese mismo día acusado de matar a su pareja empujándola por la ventana de su casa en un bloque de pisos. Los hechos ocurrieron sobre las 7:30 horas, cuando la Policía Nacional recibió un aviso alertando de una mujer joven en estado de inconsciencia, con un fuerte golpe en la cabeza y tendida en el suelo en plena calle.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre por retener a una mujer durante más de una semana en el domicilio en el que convivían en Orihuela

Un joven de 23 años, español de origen ecuatoriano, quien mantenía una relación con la víctima

Hasta el lugar se trasladaron efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que asistieron a la víctima, una joven española del año 2004 que estaba ensangrentada y con un fuerte golpe en la cabeza. Más tarde, sanitarios acudieron para atender a la víctima si bien solo pudieron confirmar el fallecimiento.

En ese momento la Policía inicio una rápida investigación que les ha conducido hasta el domicilio donde residía la fallecida, situado en las inmediaciones del lugar de los hechos. En la casa encontraron a un joven de 23 años, español de origen ecuatoriano, quien mantenía una relación con la víctima, según fuentes policiales.

PUEDE INTERESARTE Detienen a ocho personas e incautan unos 3.000 kilos de hachís en una playa de Gran Canaria

La Policía Nacional detuvo al varón como presunto autor de un delito de homicidio que ahora el equipo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de la Policía Científica y el Grupo V de Homicidios se hicieron cargo de la investigación ante lo que ya se ha confirmado como un caso de violencia de género, el segundo en la región en lo que va de año.