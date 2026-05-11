Detienen a ocho personas e incautan unos 3.000 kilos de hachís en una playa de Gran Canaria

Se desconocen aún los detalles del operativo

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Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes a ocho personas en una operación contra el tráfico de drogas en Canarias y se han incautado de unos 3.000 kilos de hachís en la playa de Martorell, en Sardina del Norte, en el municipio de GáGran Canaria).

El operativo contra el tráfico de drogas en el archipiélago se ha desarrollado este lunes en la citada playa, según ha confirmado el cuerpo policial.

Asimismo ha matizado que actualmente la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que se desconocen aún los detalles del operativo.