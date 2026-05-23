Redacción Madrid 23 MAY 2026 - 15:44h.

El tren permaneció una media hora detenido en las vías tras el accidente con el ganado, que movilizó a la Guardia Civil

Con 75 minutos de retraso, el Alvia pudo completar su trayecto en Atocha pasadas las 14 horas

Compartir







MadridUn llamativo accidente ha sorprendido a los pasajeros de un tren Alvia que iba de Badajoz a Madrid este 23 de mayo. En un punto del trayecto que atravesaba el campo, el convoy ha atropellado a un rebaño de ovejas.

Así lo publica el diario 'Hoy', que detalla que el suceso ha ocurrido cerca de las 13 horas, reanudándose la marcha pasadas las 13:30 horas tras la intervención de la Guardia Civil en la zona.

Por tanto, los pasajeros del tren han permanecido unos 30 minutos en unos vagones detenidos en la vía, sin poder bajar en ningún momento por su seguridad, a la altura del pueblo de Torrijos.

Retraso de 75 minutos en el trayecto

Según añade el mismo medio, el convoy ha completado el viaje en Atocha pasadas las 14 horas, con unos 75 minutos de retraso. Ni Renfe ni Adif han informado en sus páginas web ni en redes sociales de este incidente.

Sobre el ganado, no ha trascendido si el arrollamiento ha causado heridas o muertes de animales, que se encontraban pastando en el momento de los hechos.