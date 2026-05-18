La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha difundido un vídeo en el que refleja los "miedos" que siguen sufriendo algunos afectados

Víctimas de Adamuz ven "irresponsable" al presidente de CIAF porque "todos los accidentes son evitables"

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La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (Córdoba) ha difundido un vídeo en el que refleja los "miedos" y secuelas emocionales que siguen sufriendo algunos afectados cuatro meses después del accidente ferroviario ocurrido el pasado mes de enero, en el que fallecieron 46 personas. La entidad insiste en que, transcurrido este tiempo, las víctimas y sus familias continúan "sin saber exactamente qué pasó ni quién fue el responsable".

En el vídeo, consultado por Europa Press, la asociación señala que para muchas víctimas "viajar en tren puede significar muchas cosas, pero ya no vuelve a ser lo que era". Una de las afectadas relata que, desde hace cuatro meses, "la sola idea de permanecer entre estos asientos despertaba en mí el miedo más primitivo".

"Al acercarme a Adamuz, ese miedo se ha hecho tan intenso que no he podido soltar la mano de quien me acompañaba", relata la afectada, que también lamenta que en la zona del siniestro solo queden ahora materiales de obra, "como si restablecer el funcionamiento fuera suficiente". Asimismo, recuerda que "hoy hemos llegado a destino, pero es inevitable pensar que aquella noche eterna y trágica 46 personas no llegaron, ni llegarán nunca".

"Sí, viajo con miedo, porque si me ocurrió una vez, ¿quién me garantiza que no vuelva a pasar?"

Por último, la asociación incide en que, tras el accidente, algunas personas han optado por aplazar sus viajes, recurrir al coche pese a la mayor duración de los trayectos o, incluso, renunciar por completo a volver a viajar. "Sí, viajo con miedo, porque si me ocurrió una vez, ¿quién me garantiza que no vuelva a pasar?", concluye el testimonio.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, comparecerá el próximo 25 de mayo a las 10,30 horas en la Comisión de Investigación de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se está desarrollando desde el pasado 27 de abril en el Senado, e impulsada por el PP, después de solicitarlo en reiteradas ocasiones.

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Tras varias solicitudes cursadas, el Senado ha acordado citar a su presidente, que irá asistido de Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que coordina la defensa de la Asociación, para comparecer en la Comisión de Investigación que analiza ambos accidentes de ferroviarios.