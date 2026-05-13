El abogado de la familia de Salvador, un anciano que murió en 2022 tras sufrir un accidente con un tren de Renfe, ha denunciado su situación judicial en 'Informativos Telecinco'

Tras quedar atrapado entre las puertas del tren y ser arrastrado varios metros, Salvador sufrió contusiones, perdió varios dedos de una mano y acabó falleciendo cuatro meses después

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Pozuelo de AlarcónLa familia de Salvador, un anciano de 85 años que murió en 2022 tras sufrir un grave accidente en la estación de Renfe de Pozuelo de Alarcón, ha vuelto a denunciar la situación judicial en la que se encuentran. En una entrevista con la Edición Matinal de 'Informativos Telecinco', el abogado de la familia de este anciano fallecido ha compartido las brutales imágenes en el que se puede ver cómo Salvador quedaba atrapado entre las puertas del Cercanías y era arrastrado varios metros.

Según Renfe, Salvador mostró una conducta "temeraria" tras intentar montar en el Cercanías cuando estaba cerrando las puertas. El siniestro ocurrió en julio de 2022, ese día el hombre de 85 años sufrió un accidente con un tren de Cercanías que terminó costándole la vida.

La condena de la familia de Salvador: "Su fallecimiento fue causa directa de este accidente"

Tras quedar atrapado entre las puertas mecánicas del tren y ser arrastrado varios metros, Salvador sufrió contusiones severas, perdió varios dedos de una mano y acabó falleciendo cuatro meses después.

Las imágenes a las que ha podido tener acceso 'Informativos Telecinco' son durísimas. En ellas se puede ver el momento justo en el que el hombre fue arrastrado durante varios metros, sin que el conductor se percatara de lo que ocurría.

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Casi cuatro años después de este trágico incidente, el abogado de la familia ha querido hablar para 'Informativos Telecinco' y afirmar que se produjo un fallo "humano y técnico". Por su parte, Renfe defiende que Salvador mostró una conducta "temeraria" al subirse al tren.

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En su entrevista con 'Informativos Telecinco', Ignacio Montoro, abogado de la familia de Salvador y socio de SUMMONS Abogados, ha denunciado la situación. "Consideramos que el fallecimiento de Salvador fue causa directa de este accidente. Lo consideramos nosotros y lo prueban los documentos médicos y el informe pericial médico que hemos entregado a la causa que habla de una relación de causalidad cierta y total con el siniestro", condena la defensa de la familia del anciano.

El entorno de Salvador denuncia que fue un fallo de seguridad por parte de Renfe y aseguran que las puertas no se abrieron de forma automática. Además, desde la defensa se apunta a que también se produjo un fallo humano en la conducta del maquinista: "Sí, la documentación que aporta la propia Renfe yo creo que habla por sí misma. Luego tenemos un informa pericial y un ingeniero acredita eso, que básicamente, el sistema de seguridad no funcionó y, luego, un evidente fallo humano. El maquinista no estuvo a la altura e hizo el cierre de operaciones, el fin de operaciones, antes de lo que lo tenía que hacer y se produjo el accidente".

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Salvador perdió varios dedos de la mano, sufrió contusiones severas y fallecía cuatro meses después. Sin embargo, desde Renfe se apunta a que el accidente se produjo por una imprudencia cometida por el propio Salvador. "Sí, es lo más llamativo de este caso. no simplemente se defienden, achacan a la culpa exclusiva del pasajero. Hablan incluso de temeridad, que es una imprudencia muy grave y, por eso, no se quieren hacer cargo después de tantos años", explica el abogado de la familia.

Ahora, la familia quiere evitar que otras personas puedan pasar por algo parecido. "La denuncia se hace pública para que no vuelva a pasar. Tras la visualización de las imágenes, la familia lo que quiere es difundir esto y que no vuelva a suceder. También la familia quiere un fallo judicial en el que se reconozca la culpa exclusiva de Renfe, claro", terminaba apuntando Ignacio Montoro en su conversación con Bricio Segovia y Arancha Morales.