Europa Press 03 JUL 2026 - 13:06h.

El bebé nació en el domicilio situado en el distrito Puente de Vallecas al adelantarse al parto

Cuando sanitarios del Summa 112 llegaron a la vivienda, el parto ya estaba muy avanzado

Compartir







Una mujer de 30 años ha dado a luz en su domicilio en el distrito Puente de Vallecas tras adelantarse a su fecha prevista de parto.

Tras recibir un aviso por parto en domicilio, efectivos del servicio de emergencias del Summa 112 acudieron a la vivienda situada en la calle Aljarafe sobre las 17:00 del jueves, tal y como han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Cuando los sanitarios llegaron al piso, el parto ya estaba muy adelantado. Es por ello por lo que, en la propia vivienda, el equipo médico tuvo que estabilizar a la paciente, cortar el cordón umbilical y asegurar el buen estado de salud del bebé, según informa 'Gaceta Madrid'.

Tras una evaluación favorable del estado de salud de a madre y su bebé, su segunda hija, ambas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Infanta Leonor.

Durante el trayecto, se llevó a cabo el proceso de alumbramiento de la placenta y se facilitó el contacto piel con piel entre la madre y el bebé, explica Gaceta Madrid. Ambas se encuentran en perfecto estado de salud.