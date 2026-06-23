Marina Pérez 23 JUN 2026 - 16:05h.

Las altas temperaturas afectan a las mujeres embarazadas e incluso puede provocar partos prematuros

España afronta el peor día de la ola de calor: hasta 44 grados y activan la alerta roja en Andalucía, Cantabria y País Vasco

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Mavi está a punto de dar a luz. Ella está embarazada de 41 semanas y hace unos días que la barriga no es lo que más le incomoda. "Durante el embarazado aumenta la temperatura corporal y hay un cambio hormonal muy llamativo", explica el doctor Jackie Calleja, ginecólogo y director de la clínica BMUM.

Las altas temperaturas afectan a las mujeres embarazadas, ya que pueden incluso adelantar el nacimiento de los bebés. Un estudio ya vincula las olas de calor con los partos prematuros: cada grado que sube, la probabilidad crece en un 4%.

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"Hay que tener cuidado en estas épocas y tienen que estar hidratadas, comer frutas frescas y que no salgan a las horas centrales del día", señala el doctor Alberto R. Melcón.

"Cada vez más tienen consecuencias derivadas del calor", señala el médico Calleja

El calor actual ya es agobiante para las mujeres embarazadas. "Te cuesta más todo", confiesa una mujer en la calle. Y esto tiene una explicación. "La presión arterial baja durante el embarazo y con el calor también. Esto suma situaciones", señala Melcón. Unas circunstancias que aumentan el riesgo. "Nos hemos dado cuenta de que cada vez más tienen consecuencias derivadas del calor, por la temperatura elevada ambiental", afirma Calleja.

Un estudio ya vincula las olas de calor con los embarazos prematuros y los médicos recuerdan lo importante que es seguir las recomendaciones de Sanidad para las temperaturas extremas.