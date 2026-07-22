Los trabajadores han sido aplastados por maquinaria metálica de conservación de trenes.

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Un trabajador de 30 años ha muerto y otros dos han resultado heridos como consecuencia de un accidente laboral producido este miércoles en la Base de Mantenimiento Integral de Renfe en Villaverde (Madrid). Los trabajadores han sido aplastados por maquinaria metálica de conservación de trenes.

En un comunicado la empresa señala que el accidente, que costó al vida a un trabajador de una empresa contratista, se produjo en el transcurso de unos trabajos de mantenimiento por causas que están siendo investigadas.

Durante el accidente otros dos trabajadores han resultado heridos de diversa consideración y han recibido asistencia sanitaria, señala Renfe.

Además de las actuaciones que están realizando las autoridades competentes, la compañía llevará a cabo una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar sus causas.

A través de su comunicado Renfe lamenta profundamente lo ocurrido y traslada sus más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros y allegados.