Jonathan Andic y su padre habrían llevado una experiencia extrema en el barranco por recomendación de su terapeuta, según una testigo

Una colaboradora de la terapeuta de los Andic declaró que ésta le encomendó encontrar una ruta para que Jonathan se pusiera "al borde del precipicio" en una situación "extrema"

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BarcelonaLa investigación sobre la muerte de Isaac Andic, fundador y propietario de Mango, ha dado un nuevo giro tras la declaración de una testigo que colaboraba con la terapeuta de la familia. La mujer ha asegurado que la supuesta especialista le pidió que buscara una ruta de montaña con cierto nivel de riesgo como parte de la terapia que seguían Isaac Andic y su hijo Jonathan, como informa Lorelei Esteban.

Según su testimonio, ella misma eligió el sendero situado en la zona de Montserrat y acompañó a Jonathan Andic hasta ese lugar en dos ocasiones, la última apenas una semana antes de que se produjera la caída mortal de su padre.

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¿En qué consiste la terapia?

La testigo, de nacionalidad británica, ha declarado de forma voluntaria en dos ocasiones ante los Mossos d’Esquadra. En su relato explica que el objetivo de la terapia era que padre e hijo afrontaran sus problemas personales mediante una experiencia de confrontación emocional en un entorno extremo.

Siempre según esta declaración, la terapeuta pretendía que Jonathan se situara al borde del precipicio como parte de un ejercicio simbólico relacionado con la llamada “muerte del padre”, un concepto utilizado en algunas corrientes del psicoanálisis para representar la liberación de los vínculos emocionales con la figura paterna.

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Varios especialistas consultados por 'Informativos Telecinco' consideran que exponer a una persona a una situación de peligro real para realizar una terapia supone una práctica "inadecuada y arriesgada", especialmente cuando existe un conflicto familiar importante.

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La investigación continúa abierta y la jueza trata de esclarecer si la intervención de terceras personas pudo influir en las circunstancias que rodearon la muerte de Isaac Andic.

Jonathan Andic no le mencionó que haría la ruta con su padre

Junto a todo ello, la colaboradora también añadió que Jonathan nunca le llegó a decir que acudiría al lugar en el que ocurrió todo junto a su padre. De hecho, lo que apuntó que le dijo fue que haría una excursión con una sobrina como “regalo”, pero no con su progenitor.

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Así, las autoridades continúan investigando todas las declaraciones recabadas, tratando de conectar los distintos indicios en la reconstrucción de los hechos mientras Jonathan y su defensa siguen defendiendo que todo ocurrió de forma accidental.

Con todo ello en contexto, no obstante, la figura de esta mujer emerge ahora añadiendo incógnitas a lo ocurrido. A ella, de hecho, se refirió la propia terapeuta en sede judicial cuando el 30 de junio ya contó que una colaboradora le ayudaba a buscar enclaves para “pasear a pacientes” de sus terapias.

En la declaración, llegó a señalar que acompañó al hijo del empresario en dos ocasiones a la ruta en el macizo rocosso de Montserrat, en Collbató, para preparar la ruta. Él, sin embargo, aseguró que había ido hacía unas semanas, pero sin aclarar si iba acompañado, algo que la acusación justifica recalcando que le preguntaron cuántas veces había estado en esa misma ruta, pero no con quién.