Los vecinos ven con temor cómo los fuegos de Madrid se unen en uno solo en el peor incendio de su historia

David Jiménez 24 JUL 2026 - 21:48h.

El número de personas desalojadas por los incendios que arrasan el suroeste de la Comunidad de Madrid y parte de la provincia de Ávila asciende ya a 63.000

Situación crítica por los incendios forestales en España: preocupación por el avance del fuego, que se dirige a San Lorenzo de El Escorial

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La Comunidad de Madrid vive el peor incendio de su historia. Las localidades evacuadas se suceden. Una emergencia nacional. El viento, la escasa humedad, y las altas temperaturas se han convertido en los aliados de un fuego que no da tregua y su extinción se ha convertido ahora en una quimera a la espera de que la bajada de temperaturas de una ventana de oportunidad este fin de semana. Todo ha ido a peor durante la tarde. Un frente único en Madrid avanzando hacia el norte como si quisiera unirse al incendio de Ávila. A los vecinos no se les cae una frase de la boca: "Esto tiene mala pinta". Mirar al cielo, acongoja.

Porque el día se ha convertido en una batalla perdida contra los elementos, entre ellos los atmosféricos. Desde San Martín de Valdeiglesias el fuego ha ido creciendo alcanzando Pelayos de la Presa. Las llamas han llegado al Pantano de San Juan. Todo valía para evitar que el fuego llegara a Navas del Rey por lo que los bomberos han llegado a llevar a cabo incendios técnicos. Aún así el avance ha sido imparable a localidades nuevas como Robledo de Chavela donde ha rodeado hasta el Observatorio de la NASA. La dirección del operativo ha ordenado el desalojo de Navalagamella y Zarzalejo, que se suman a los de hoy en Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, y el confinamiento de Navalagamella.

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El número de personas desalojadas por los incendios que arrasan el suroeste de la Comunidad de Madrid y parte de la provincia de Ávila asciende ya a 63.000 después de que se haya dado la orden de evacuar un camping en El Escorial, según ha informado el Ministerio del Interior. Hasta ahora se había ordenado ayer el desalojo de las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, a las que sen sumado hoy Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha asegurado que el incendio se encuentra en su “momento álgido” y que la cabeza del fuego está “fuera de capacidad de extinción”.

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La Policía Nacional ha desplegado más de 150 agentes en los municipios madrileños de Zarzalejo y San Lorenzo de El Escorial para apoyar a los servicios de emergencia por los incendios que amenazan ambas localidades. "Ahora la gran misión, el gran objetivo, es proteger El Escorial y proteger San Lorenzo de El Escorial. El fuego se dirige hacia allí y vamos a establecer las líneas de defensa". Muchos municipios viven ya con terror el avance de un fuego en la Comunidad de Madrid que nadie va a olvidar.