El fuego amenaza las antenas de Robledo de Chavela que utiliza la NASA para mantener el contacto con sus misiones interplanetarias

Situación crítica por los incendios forestales en España, última hora

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Las llamas del gran incendio forestal que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid han generado la máxima alerta en una instalación clave para la exploración espacial. El complejo de antenas de Robledo de Chavela utilizado por la NASA para mantener la comunicación con sus misiones interplanetarias, se encuentra en una situación "crítica" ante el avance del fuego.

El incendio que amenaza las instalaciones es el gran frente de la Sierra Oeste, surgido tras la unión de los tres focos que avanzaban por separado por el suroeste de la región: el de Almorox-Villa del Prado, el segundo incendio declarado en Villa del Prado y el originado en San Martín de Valdeiglesias. Las llamas, impulsadas por el viento, continúan avanzando hacia el norte. El fuego de Madrid, además, se uniría a otro foco de Ávila.

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"En estos momentos se está haciendo lo imposible para proteger esa instalación de las antenas de Robledo de Chavela, una instalación muy importante y que se encuentra en una situación crítica", ha señalado ante los medios el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde el puesto de mando instalado en Cenicientos. El Ejecutivo sigue de cerca la evolución de los focos.

Una red clave para comunicarse con el espacio profundo

Los efectivos desplegados en la zona trabajan para evitar que el fuego alcance el complejo, situado junto a la carretera que conecta Colmenar del Arroyo con Robledo de Chavela. La evolución del incendio y las condiciones meteorológicas, con fuertes rachas de viento que favorecen la propagación de las llamas, mantienen en alerta a los equipos de emergencia.

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La instalación, conocida oficialmente como Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid (Madrid Deep Space Communications Complex, MDSCC), pertenece al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y trabaja en colaboración con la NASA.

El centro madrileño forma parte de la Red del Espacio Profundo (Deep Space Network), una infraestructura internacional formada por tres complejos ubicados estratégicamente en España, Estados Unidos y Australia. Su distribución permite mantener una comunicación prácticamente continua con las naves que se encuentran explorando el Sistema Solar.

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El complejo de Robledo de Chavela cuenta con seis grandes antenas, entre ellas una de 70 metros de diámetro y varias de 34 metros. Su capacidad ha sido fundamental en diferentes misiones espaciales y, en abril de 2024, sus seis antenas se coordinaron por primera vez para recibir de forma simultánea la débil señal de la Voyager 1, que se encontraba entonces a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra.

Durante sus décadas de actividad, la estación también ha participado en el seguimiento y las comunicaciones de numerosas misiones destinadas a explorar Marte y otros lugares del Sistema Solar. Ahora, el fuego que mantiene en vilo al suroeste de Madrid amenaza una instalación esencial para mantener ese vínculo con el espacio profundo.