La Comunidad de Madrid ha dado por controlado y en fase de extinción el incendio que ha afectado a 17 municipios de la Sierra Oeste

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La Comunidad de Madrid ha dado por controlado y en fase de extinción el incendio que ha afectado a 17 municipios de la Sierra Oeste de la región y ha bajado la categoría de Situación Operativa 0 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infoma).

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha detallado este martes que se ha autorizado el regreso a los vecinos de siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa (El Mirador de Pelayos y Las Musas) y San Martín de Valdeiglesias (Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz) que permanecían desalojadas. No obstante, la Comunidad ha instado a los vecinos a acceder a la zona extremando las precauciones y a alertar a través del 112 de incidencias que afecten a la seguridad, como daños en arbolado, edificios, cableado y demás afecciones.

Asimismo, se mantiene de forma temporal y por seguridad la prohibición del baño y las actividades acuáticas en el pantano de San Juan y la playa del Alberche. Además, se han establecidos labores de remate y vigilancia con medios de bomberos, bomberos forestales y agentes forestales de Comunidad de Madrid, ha añadido el Gobierno regional.

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El agradecimiento y reconocimiento de la presidenta

En una publicación en la red social X, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido el trabajo de todos y ha confiado en que se va a "reconstruir esta maravillosa esquina de la Comunidad de Madrid". La estimación inicial de la Comunidad sitúa la superficie afectada en más de 27.000 hectáreas, tras una semana de trabajos de extinción y control del fuego, el mayor registrado en la región en las últimas décadas.

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El Ejecutivo autonómico ya trabaja en la labores de reconstrucción de la zona y la vuelta a la normalidad de sus vecinos. Para ello, por ejemplo, ha anunciado que destinará 100.000 euros en servicio temporal de coches compartidos para "facilitar los desplazamientos esenciales", mientras se avanzan en las labores de construcción.