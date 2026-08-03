El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil ha rescatado a más de 80 personas en los últimos días

Rescatan a un montañero tras caer y golpearse en la cabeza durante una ruta por Picos de Europa

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El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) ha rescatado en los últimos días, del 30 de julio al 2 de agosto, a más de 80 personas en el Pirineo aragonés en 12 operaciones de salvamento. La mayoría han sido menores de un campamento Scout en el valle de Hecho, sorprendidos por una tormenta.

Los equipos de rescate también tuvieron que asistir a varios senderistas que sufrieron golpes de calor, deshidratación y agotamiento, entre ellos un hombre de más de 80 años.

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También un grupo de seis montañeros quedó atrapado y varios barranquistas resultaron heridos. El pasado jueves 30 de julio, el GREIM realizó tres operativos de salvamento para rescatar en Canfranc y en Biescas a dos senderistas vascos, uno de 77 años y otro de 63, por golpes de calor.

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Por la noche, el Greim de Jaca evacuó a 63 personas, de entre 5 y 23 años, procedentes de Valencia, debido a las inclemencias meteorológicas. Formaban parte de un grupo Scout procedente de Valencia. Se vieron sorprendidos por una tormenta en un campamento en la Campa Marino en Hecho. El Greim trasladó a los menores y a los monitores al polideportivo de la localidad.

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El viernes 31 de agosto, dos barranquistas, un hombre de 51 años, que estaba herido, y una mujer de 46 años, vecinos de las provincias de Valladolid y Segovia, fueron rescatados en el barranco de Farreres (Montanuy), después de que el hombre se fracturara un tobillo, costillas y coxis al caer un rápel. Tras evacuarlos a Benasque, el herido fue llevado al Hospital de Barbastro.

A estas intervenciones se suma el rescate el pasado sábado de seis montañeros de 26 años de Madrid que se quedaron enriscados mientras realizaban la actividad en el Corredor Rimaya-Maladeta (Benasque). Se activó al Greim de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061, que pudieron localizarlos y trasladarlos en la aeronave hasta el refugio de Pescadores-Coronas, continuando por sus propios medios.

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Las autoridades recuerdan la importancia de planificar adecuadamente las actividades en montaña, consultar la previsión meteorológica, mantenerse correctamente hidratado y adaptar las rutas a las condiciones físicas de cada participante para reducir el riesgo de accidentes.