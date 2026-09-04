El ayuntamiento ha denunciado ante la Guardia Civil hasta 50 empadronamientos irregulares y habla de "mafias" que cobrarían a personas migrantes para empadronarlas en viviendas en las que no residen

Un vecino ha destapado el caso cuando, al empadronar a su hijo, descubrió que en su domicilio había registradas cuatro personas de distintas nacionalidades y ajenas a su familia

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El Ayuntamiento de Arganda del Rey, en Madrid, ha denunciado ante la Guardia Civil hasta 50 empadronamientos irregulares en 13 domicilios. El caso se ha destapado cuando un vecino acudió al consistorio a empadronar a su hijo recién nacido y descubrió que en su domicilio había registradas cuatro personas de distintas nacionalidades y ajenas a su familia

"Son gente que no se conoce entre sí, que no habla español, que vienen con una persona que tampoco", ha manifestado el alcalde, Alberto Escribano, en declaraciones remitidas a los medios, explicando además que se trata de un patrón de sucesos que se repite en otros domicilios.

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Según ha apuntado el primer edil, estas personas no residen realmente en las viviendas donde aparecen empadronadas y serían a su vez víctimas de las redes que les facilitarían ese empadronamiento en el municipio con el objetivo de obtener posteriormente la "regularización" administrativa.

Escribano ha señalado que se suele tratar de grupos de cuatro o cinco personas que acuden a realizar el trámite. Se habla por tanto de una obra de "mafias" que cobrarían cantidades elevadas a personas migrantes para empadronarlas en viviendas en las que no residen.

Ahora que ya se conocen ya los hechos, "ante la mínima sospecha" los funcionarios del Ayuntamiento les "intentan entretener" hasta la llegada de agentes de la Guardia Civil.

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En uno de los últimos episodios, una funcionaria de la Oficina de Atención al Ciudadano mantuvo a los solicitantes en las dependencias municipales mientras se avisaba a la Benemérita. Según su relato, los agentes acudieron rápidamente y se llevaron a dos personas que intentaban conseguir el empadronamiento irregular.

El Ayuntamiento dice disponer de pocos recursos para verificar la veracidad de los documentos

Aún así, Escribano ha reconocido las dificultades del Ayuntamiento para comprobar por sí mismo la autenticidad de la documentación aportada, normalmente contratos de alquiler. "Los medios son muy pocos para nosotros descubrir si un contrato que te facilita es verdadero o falso", ha afirmado.

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Ante la sospecha de irregularidades, el Consistorio contacta con el propietario de la vivienda para comprobar si las personas que pretenden empadronarse cuentan con su consentimiento, pues la normativa no exige que el propietario esté presente durante el empadronamiento, ha explicado el alcalde.

El regidor ha hecho públicos estos casos con el objetivo de que los vecinos puedan revisar quién figura empadronado en sus domicilios. Según ha indicado, tras conocerse la situación algunos residentes han acudido al Ayuntamiento para comprobar que en sus viviendas constan únicamente las personas que viven en ellas.