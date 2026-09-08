Un nuevo incendio en la Sierra Oeste de Madrid obliga a confinar dos núcleos y moviliza medios del Gobierno
El 112 ha anunciado el confinamiento de la población de La Paradilla y de la urbanización La Estación
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Este martes se ha desatado un nuevo incendio en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, en el municipio de Santa María de la Alameda, que ha obligado a confinar la población de La Pardilla y una urbanización y en el que trabajan seis medios aéreos y 14 terrestres de bomberos y de agentes forestales.
El fuego, que se ha iniciado en el Puente del Río Cofío, en la carretera M-505, se encuentra "fuera de control" con un "avance significativo", según han indicado en la red social X los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid.
El 112 ha anunciado el confinamiento de la población de La Paradilla y de la urbanización La Estación por posible afección de humo como consecuencia de un incendio.
Se han solicitado más medios a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Transición Ecología, ha señalado en las redes sociales el 112. La Dirección General de Tráfico ha comunicado que se encuentran cortada la carretera M-505, en Valdemaqueda, y la CL-505, en Las Navas del Marqués (Ávila).
También está cortada la carretera M-505 entre La Paradilla y el Puente del Rio Cofio. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha declarado en su cuenta oficial de X estar siguiendo con máxima atención la evolución del incendio y ha pedido "máxima precaución y atención a las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias".
La Sierra Oeste fue este verano escenario de otro virulento incendio, declarado en julio pasado y que calcinó 27.000 hectáreas solo en la Comunidad de Madrid.