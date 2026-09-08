La mujer se encontraba muy sedada y con ventilación mecánica tras sufrir quemaduras en más del 40 por ciento de su cuerpo

Los hijos de dos víctimas de Los Gallardos, Almería, piden investigar lo ocurrido tras hallar huesos en el coche familiar

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AlmeríaLa cifra de fallecidos a causa del devastador incendio forestal originado el pasado 9 de julio en Los Gallardos (Almería) se ha elevado a quince tras la muerte esta madrugada de una de las supervivientes que permanecía hospitalizada en estado grave.

Fuentes de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía han confirmado el fallecimiento en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde continúan ingresadas dos personas.

Quemaduras en más del 40 por ciento de su cuerpo

M.L., que residía sola en Canjáyar (Almería) y llevaba más de 20 años viviendo en España, se encontraba muy sedada y con ventilación mecánica tras sufrir quemaduras en más del 40 por ciento de su cuerpo. El día del siniestro trabajaba como cuidadora de una anciana en Bédar (Almería).

Según el relato de su hermana, plasmado en una plataforma de micromecenazgo que había logrado recaudar 4.279 de las 4.500 libras previstas inicialmente para sufragar su rehabilitación, ambas mujeres intentaron huir en coche, pero las llamas cortaron la carretera.

Al abandonar el vehículo para ayudar a la anciana, una bola de fuego las alcanzó, siendo finalmente rescatadas y puestas a salvo por los ocupantes de otro automóvil.

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Familiares de los fallecidos y heridos se han organizado internacionalmente a través de la web 'helpbedar.com', impulsando una campaña propia que ya ha superado los 10.000 euros de recaudación. El objetivo es alcanzar los 100.000 euros para costear los gastos derivados de ejercer la acusación particular en la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vera.

El colectivo persigue que la investigación judicial no se limite al origen del fuego, que arrasó 5.200 hectáreas, sino que determine qué falló en los protocolos de prevención y evacuación para que grupos distintos de familias quedaran atrapados por el avance de las llamas.