Siete heridos en un incendio en la cocina de un bar de Ciudad Jardín en Sevilla

El 112 recibió varias llamadas que alertaban de un incendio en la cocina de un bar en la calle Alfonso XI

Tres de los heridos han requerido traslado a centro hospitalario

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SevillaSiete personas han resultado heridas de distinta consideración este domingo a causa de un incendio declarado en un bar de la zona de Ciudad Jardín en Sevilla, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 14.30 horas, momento en el que el Teléfono de Emergencias 112 recibió la primera de varias llamadas que alertaban de un incendio en la cocina de un bar en la calle Alfonso XI.

Siete heridos

Rápidamente, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y Nacional así como a los Bomberos.

Según fuentes de los servicios sanitarios se han atendido a un total de siete personas, tres de las cuales han requerido traslado a centro hospitalario -uno de ellos por quemaduras-.