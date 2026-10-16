El consejero de Presidencia madrileño cuelga un vídeo en el que se ven a varios jóvenes flotando con colchonetas hinchables

La acampada de Sol por la vivienda llega a 20 noches sin fecha final y con más de 180 denuncias del Ayuntamiento

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El consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha colgado un vídeo y fotos de un grupo de acampados en la Puerta del Sol dentro de la fuente de la estatua ecuestre de Carlos III. Varios jóvenes aparecen en las imágenes flotando con colchonetas hinchables y sentados en el agua en unas sillas plásticas. "Se piensan que están en un parque acuático", ha dicho.

El Ejecutivo madrileño, que ha presentado varios recursos para desalojar la protesta por la vivienda, ha criticado las imágenes de los acampados por el uso de la emblemática fuente en Sol.

En un mensaje en la red social 'X', el consejero madrileño Miguel Ángel García Martín, ha escrito sobre el comportamiento de unos acampados que "se piensan que están en un parque acuático". "Los actos de hoy en la fuente de la estatua de Carlos III se añadirán a los escritos que presentemos ante la Justicia donde acreditamos los actos de vandalismo contra el patrimonio protegido de todos", ha advertido.

El alcalde de Madrid se burla: "Viva la ducha obrera"

El mensaje de García Martín tuvo réplica y la presidenta madrileña, Díaz Ayuso mantuvo el tono por el mismo canal: "El kilómetro cero de las carreteras españolas", ha publicado. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha reaccionado con un comentario en tono irónico: "¡Viva la ducha obrera!".

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El Gobierno de la Comunidad de Madrid denunció este jueves que los orines de los acampados en la Puerta del Sol han disparado el amoníaco en los pozos de ventilación de Metro, lo que obliga a una "limpieza urgente" en otro intento por presionar al delegado de Gobierno para que actúe y ordene el desalojo de los cientos de jóvenes que mantienen desde hace 20 días su protesta en la céntrica plaza.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras autonómico, Jorge Rodrigo, a su vez, remitió una nueva carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para exigirle el desalojo "inmediato" de la acampada ante la acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación de Metro.