Pelayo Ortiz 13 OCT 2026 - 15:47h.

La izquierda pretende rentabilizar políticamente la acampada en Sol, pero no está tan claro que lo logre.

Tensión en la Puerta del Sol: la Policía actúa para evitar que grupos de jóvenes con banderas de España se enfrenten con las personas de la acampada

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La izquierda pretende rentabilizar políticamente la acampada en Sol, pero no está tan claro que lo logre. Lo que está claro es que muchos jóvenes. que llevan días concentrados en el kilómetro cero de Madrid, reinvidican una vivienda digna pero viven ajenos a la crispación y a la tensión política. Por eso, quieren evitar situaciones como las que vivieron ayer tras el desfile del Doce de Octubre.

Quienes habitan el campamento tienen que tener muy claro "que no podemos responder a las provocaciones. Somos una acampada pacifista. Pero, dicen, que al sentirse amenazados activan sus protocolos de protección. "Simplemente nos ponemos todos en corro alrededor de la acampada". Es lo que se vio ayer.

Usaron las redes sociales para pedir ayuda

Usaron vídeos en las redes sociales para pedir ayuda y "resistir de forma no violenta". Disponen también de silbatos, "para que si pasa algo se vaya corriendo la voz a lo largo del campamento. Ayer recibieron muchos insultos, de grupos exaltados en los gestos y especialmente en lo verbal con afirmaciones como "Rojo muerto, abono pa mi huerto; Rojo que veo, rojo que pateo", y con predominio de gente muy joven, algunos chicos y chicas menores de edad.

Según los expertos, claro reflejo de la actual dialéctica de la clase política. Los de ayer no pasó de lo verbal, Pero este tipo de situaciones suponen siempre un riesgo. "No vemos una clase política que presente razonamientos, pausados, líneas argumentales", destaca la socióloga Raquel Jiménez. Y eso lo podemos pagar.