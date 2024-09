Más allá del juicio ciudadano sobre si brindar o no ayuda a los animales callejeros, la Ley del Bienestar Animal establece que los ayuntamientos deben atender a los animales tanto extraviados como abandonados para su adecuada "recogida y atención", ya sea directamente o a través de entidades privadas pero siempre que sea posible "en colaboración con entidades de protección animal", por lo que son las instituciones las verdaderas responsables del bienestar de todos los animales de su ciudad.

De igual forma, en Barcelona, el artículo 27 de la Ordenança sobre la Protecció, la Tinença i la Venda d'Animals publicada en septiembre de 2014 señala que no se prohíbe alimentar a los animales en la vía pública, pero sí está prohibido ensuciarla. Así, en el texto dice que se "establecerá qué animales y en qué circunstancias no pueden ser alimentados por los ciudadanos en el espacio público", pero "en todo caso, siempre se cumplirá con la obligación de evitar ensuciar los espacios públicos". Por tanto, todo ciudadano que quiera saber si es legal o no alimentar a animales abandonados o salvajes en su lugar de residencia, debe consultar las ordenanzas pertinentes.