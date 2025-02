Desde entonces, Maribel y sus hijas han ido conociendo la triste realidad de los gatos que llegan a ALBA con alguna enfermedad, como la inmunodeficiencia ; un virus que, según la AVEPA, afecta a las células del sistema inmunológico y que, coloquialmente, sería similar al VIH en humanos. Como en el caso de las personas, esta enfermedad genera un gran estigma y, en cuanto se comunica a los adoptantes, les produce "un rechazo automático y frontal". Por eso, su hogar se convirtió en una de las primeras casas de acogida y adopción de gatitos "inmuno" que, al contrario de lo que se pueda pensar, no le suponen un mayor c oste veterinario:

"El veterinario siempre es caro pero estos gatos, que no salen de mi casa (ni quieren, porque se asustan por todas las malas experiencias que tuvieron en el pasado) no se suelen poner malos. Si se cuidan bien, llevan una vida totalmente normal, a excepción de uno de ellos, que es diabético y al que tenemos que pinchar dos veces al día. De vez en cuando, se constipan y se lo van pegando unos a otros, pero no es nada que no se pueda tratar con el antibiótico adecuado", comenta Maribel, señalando que el suyo es el único sueldo fijo que entra en su casa. Al tener tres de los gatos adoptados y el resto en acogida, también recibe las ayudas pertinentes de la asociación.