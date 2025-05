Agencia EFE 20 MAY 2025 - 15:21h.

El director general de Derechos de los Animales ha aclarado que será obligatorio para los nuevos dueños de perros y no "los que ya lo son"

Bilbao endurece su nueva ordenanza de protección animal y obliga a los dueños de perros a limpiar los orines

Compartir







El curso de tenencia de perros al que obliga la Ley de Bienestar Animal de 2023 y que sigue sin estar regulado saldrá a exposición pública en las próximas semanas, se exigirá solo a nuevos propietarios y podrá hacerse por internet, desde una plataforma que desarrollará el Ministerio de Derechos Sociales.

Así lo ha avanzado este martes el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, durante la presentación de los datos del primer estudio estatal sobre la gestión de la protección animal en España. El actual borrador del real decreto de reglamento que se someterá a consulta pública plantea que quienes ahora mismo tengan un perro no tendrían que hacer el curso de tenencia responsable que habrá de hacer el resto de propietarios, ha explicado Becerra.

PUEDE INTERESARTE El reconocimiento a los perros del cuerpo rural en Cataluña: tendrán categoría de agente

Se habilitará una plataforma para hacer el curso online

En dicho documento lo que se plantea en principio es que desde la entrada en vigor del reglamento habrá seis meses de plazo para que hagan el curso los nuevos propietarios de perros, que no tendrán que realizar "quienes ya lo son", ha precisado. Los trabajos para el desarrollo del mismo se acompasarán con otros como el de implementar desde el Ministerio de Derechos Sociales una plataforma "on line" para que se pueda hacer ese curso de forma de forma no presencial.

La idea es ofrecer seis meses de plazo después del real decreto a partir del cual sería obligatorio el curso para las personas que opten a ser titulares de la tenencia de perros, ha insistido. Entre los objetivos del curso está aumentar "el grado de concienciación de la sociedad española" sobre una tenencia responsable.

Becerra ha instado a hacer una elección consciente del animal antes de hacerse con un ejemplar. Es decir, proceder a "una valoración previa", para considerar posibles problemas de convivencia u otros como desconocimiento del animal o cambio de circunstancias familiares. Durante la misma comparecencia, el director general de Derechos de los Animales ha comunicado también que el 80% de los perros y gatos que son recogidos en la calle por las protectoras no llevan el chip identificativo correspondiente, lo que hace que sea aún más difícil la localización de sus dueños, en el caso de que se hayan extraviado.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.