Celia Molina 04 JUN 2025 - 10:48h.

Un estudio publicado en la revista 'Journal of Veterinary Behavior' asegura que el humo de segunda mano afecta a la conducta canina

Un nuevo estudio publicado en la revista Journal of Veterinary Behavior ha demostrado la vinculación existente entre la exposición al humo del tabaco y el cambio en el comportamiento de los perros. El informe recuerda que, dada la estrecha relación de convivencia que se establece entre los humanos y estas mascotas, los dueños deben tener presentes los factores ambientales que pueden influir directamente en su salud. La ciencia ha dedicado mucho esfuerzo en demostrar cómo el humo de segunda mano - es decir, el exhalado por los no fumadores - influye en el organismo humano, pero todavía no se ha investigado suficientemente cómo afecta a los animales de compañía. Al menos, hasta ahora.

En este nuevo estudio se examinaron 304 perros domésticos de propietarios fumadores y no fumadores para evaluar los posibles cambios de comportamiento asociados a la exposición al humo del tabaco. Se registró meticulosamente la información detallada de cada perro, incluido el sexo, la edad, el estado de esterilización y otros factores relevantes. Los propietarios rellenaron un cuestionario personalizado que evaluaba la exposición de sus perros al humo del tabaco, para que los resultados fueran más exactos.

Más miedosos, más ansiosos y menos adiestrables

Los rasgos de comportamiento se evaluaron mediante una traducción validada del Cuestionario de Personalidad Canina (DPQ). El análisis estadístico reveló asociaciones significativas entre la exposición al humo de segunda mano y alteraciones en seis rasgos conductuales clave. En concreto, los perros expuestos al humo del tabaco mostraron mayor miedo (OR=1,73), menores niveles de actividad (OR=1,77), mayor agresividad hacia las personas (OR=1,68) y otros animales (OR=3,40), menor capacidad de adiestramiento (OR=3,42) y mayor ansiedad (OR=7,25). Estos resultados sugieren que los perros expuestos al humo ambiental de los cigarrillos tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de comportamiento en comparación con los no expuestos.

El informe recuerda además los numerosos problemas de salud - física, no conductual - que el contacto constante con el humo de los cigarros pueden provocar en los perros. Estos efectos incluyen la destrucción y fibrosis alveolar (Roza y Viegas, 2007, Bhat et al., 2024), la dermatitis atópica (Ka et al., 2014, Nagara y Gustia, 2024) y el cáncer de pulmón (Zierenberg-Ripoll et al., 2018). Por último, los veterinarios recuerdan que "muchos dueños de perros son más propensos a abandonar a sus mascotas si perciben problemas de comportamiento como el aumento de la agresividad o de la ansiedad que aquí se constatan. Así mismo, una mala conducto canina también pueden llevar a la eutanasia y está relacionada con una peor salud física y una menor esperanza de vida del animal.