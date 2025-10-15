Celia Molina Barcelona, 15 OCT 2025 - 13:12h.

Ni el Centro de Animales Domésticos de Terrassa y ni la protectora darán gatos negros en adopción hasta el 10 de noviembre

El mes de octubre, la peor pesadilla para los gatos blancos y negros

Faltan pocos días para la llegada de Halloween, la terrorífica fiesta que se celebra la noche del 31 de octubre, previo al Día de Todos los Santos. Cierto es que, en cada país, se celebra de una manera: en México se colocan altares con las fotografías de los familiares fallecidos para que encuentren el camino y les hagan una visita; en Estados Unidos, tienen un dress code bastante libre, por lo que los disfraces no tienen que estar estrictamente ligados al terror; y, en España, es una noche para que las brujas, zombies o asesinos campen a sus anchas por las calles y los locales festivos.

Según ha declarado el Ayuntamiento de Terrassa, Barcelona, hay quienes aprovechan el esoterismo propio de esta celebración para maltratar animales, especialmente, gatos negros, símbolo ancestral de los mitos y leyendas de la magia oscura. Por ello, han publicado una instrucción en la que paralizan las adopciones públicas de este tipo de mascotas, desde ahora y hasta el próximo 10 de noviembre, fecha en la que consideran que se habrán acabado los eventos ligados a Halloween:

Miedo a los rituales y al uso irresponsable de los gatos

"Con motivo de la llegada del período de Halloween y, siguiendo el criterio de prudencia aplicado por diversas entidades de protección animal, se establece que, de manera temporal y excepcional, el Centro de Animales Domésticos de Terrassa y la protectora colaboradora limitarán las adopciones y acogidas de gatos de color negro entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre, con el objetivo de prevenir posibles situaciones de riesgo para estos animales derivadas de supersticiones, rituales o usos irresponsables que pueden producirse durante estas fechas", dice el texto del ayuntamiento.

"Durante este periodo - continúa - no se autorizarán nuevas adopciones ni acogidas de gatos negros, salvo en casos debidamente justificados y valorados por el equipo técnico del centro, en los que exista plena garantía de seguridad y un historial fiable de la persona solicitante. Las solicitudes recibidas quedarán registradas y podrán ser reevaluadas una vez finalizado el período indicado, reanudándose entonces el procedimiento de adopción o acogida con normalidad", añade el comunicado.

La institución ha dejado claro que esta medida tiene carácter "estrictamente preventivo" y temporal y no implica "ninguna discriminación" en relación con el color o las características de los animales, sino una actuación de protección adicional orientada a garantizar su bienestar. Finalizado el período de Halloween, el centro restablecerá el procedimiento ordinario de adopciones y cogidas, revisando si procede la eficacia de la medida y valorando su posible aplicación en años futuros.

Periódicos como 'El levante' ya han advertido otros años sobre el peligro que corren estos animales durante las fechas previas al 31 de octubre, ampliando el radio a los gatos completamente blancos, como icono de la pureza, que también pueden ser utilizados en "ritos satánicos" heredados de la cultura estadounidense. Por todo ello, el Ayuntamiento de Terrasa recuerda que la adopción o acogida de estos animales debe ser "siempre un acto responsable" y duradero en el tiempo.