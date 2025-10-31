Claudia Barraso 31 OCT 2025 - 20:53h.

Una perrita desaparecida durante cinco años ha regresado a su casa con sus dueños: "No conocemos su pasado"

Los dueños de un chihuahua desaparecido han recibido esta semana la mejor noticia que alguien les podría anunciar. Hace cinco años, perdieron a su perrita en Mississippi. A pesar de estar meses buscando a Penny, no había rastro de ella y nadie jamás la volvió a ver. Ahora, la historia de esta familia ha conmocionado a todos.

Kristy Taylor, la dueña, acudió a un medio local de Orlando. ‘WESH 2 News’, para contar las aventuras que vivió su perrita hasta que regresó a casa. “Pasaron muchos meses desde que empezamos a buscar. Habíamos publicado su desaparición en varios grupos de mascotas en Facebook, pero nunca nadie nos dijo nada, así que asumimos que alguna familia la habría encontrado y que tendría una nueva vida con ellos. De hecho, así fue”. Apareció después de cinco años en DeLand, Florida. “Estaba más grande, había ganado un poco de peso”.

Acudieron a los Servicios de Animales del Condado de Volusia y la directora, Angela Miedema les confirmó que, por su condición, la perrita había sido cuidada y alimentada durante esos años. “Incluso podría haber pasado por varias casas. Realmente no conocemos su pasado ni nada por el estilo”. Una de las vecinas, encontró a la perrita cuando deambulaba por el barrio la semana pasada. Decidió escanear el chip de la mascota y así fue cómo se pudo poner en contacto con su dueña.

Una gran noticia tras cinco años sin esperanza

Gracias al chip que muchos perros tienen introducido en su interior, las personas que encuentren a los animales bastan con que los lleven a algún veterinario o un refugio para que los profesionales puedan escanear el dispositivo y contactar con sus dueños. Normalmente, los dueños integran sus datos en los microchips para que, en caso de desaparición, puedan encontrarles, como es el caso de esta familia. Ellos ya daban por pérdida a su mascota, después de cinco años sus esperanzas por encontrarla eran prácticamente imposibles. Pero, este es un claro ejemplo de que las buenas noticias siempre pueden llegar, da igual el tiempo que pase.