Según 'Greenpeace', los petardos son "muy perjudiciales para los animales"

Algunas personas con mascota en casa afirman que estas "buscan protección porque tiene miedo"

Compartir







La tradición de la noche de San Juan, que se celebrará la noche del 23 de junio al 24, va ligado en muchos lugares a los petardos y los fuegos artificiales. Aunque esta forma de celebrar puede ser muy divertida para algunos, también resulta un verdadero quebradero de cabeza para otros, como para quienes tienen en casa gente enferma, mayores o, por ejemplo, bebés. Además de para estas personas, los que sufren el estruendo de estas celebraciones son también las mascotas, para las que la pirotecnia resulta muy negativa.

Según 'Greenpeace', los petardos son "muy perjudiciales para los animales" porque estos tienen una "capacidad auditiva es hasta tres veces más sensible que la humana". Es por esto que las explosiones son capaces de provocarles "pánico, dolor físico, taquicardias y estrés extremo, pudiendo llegar a causar desorientación, accidentes graves o incluso infartos".

PUEDE INTERESARTE Denuncian ante el Seprona la mutilación de varios gatos por trampas ocultas en El Cuervo, Sevilla

Recomendaciones ante las situaciones de estrés

Mientras que muchos celebran y disfrutan de fuegos artificiales y petardos, los animales solo desean que la noche termine cuanto antes. Algunas personas con mascota en casa afirman que estas "buscan protección porque tiene miedo, se tira encima del sofá, se pone muy ansioso".

Y es que lo cierto es que entre el 25 y el 50% de los perros y gatos tienen miedo a estos ruidos. Carla Mena, veterinaria de Sántevet, afirma que "perros y gatos están acostumbrados a niveles de ruido muy bajitos. El sistema auditivo es muy sensible, con lo cual el estrés que les genera es muy alto".

En una de las noches más ruidosas del año, siempre hay algunas recomendaciones que se pueden seguir para ayudar a las mascotas a pasar por estos momentos. Ante esto, Mena menciona que los propios animales tienen que "elegir el sitio en el que se sienten seguros, no tú. Tienes que colocar agua, comida, juguete, cama confortable y, si hace falta, música tranquila".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Petardos de baja sonoridad

Atendiendo a los problemas que sufran estos animales debido a los altos decibelios de la pirotecnia, la empresa 'La Traca' ha fabricado unos petardos de baja sonoridad con los que, según indica Jordi Brau, CEO de 'La Traca', "lo que buscamos son productos que al final generen convivencia. Lo que hemos hecho es modificar las composiciones químicas para que en vez que hagan un gran estallido, hagan simplemente palmeras de color".

De esta manera, los más afectados por estos sonidos podrán disfrutar de las fiestas respetando en mayor medida la tranquilidad y salud de las mascotas.