Mabel Cupet Sevilla, 22 JUN 2026 - 06:29h.

Los servicios municipales tuvieron que intervenir de urgencia para salvar la vida de varios animales afectados por las trampas

El Consistorio ha aportado informes veterinarios y la localización de las trampas para facilitar la investigación de un presunto delito de maltrato animal

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El Ayuntamiento de El Cuervo, Sevilla, ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil una serie de ataques contra las colonias felinas del municipio que han provocado la mutilación de varios gatos. Los hechos, que afectan a animales de titularidad municipal, han sido puestos en conocimiento de las autoridades tras detectarse la presencia de trampas ocultas en distintos puntos de la localidad.

Según ha informado el Consistorio, la situación se ha venido produciendo durante las últimas semanas y obligó a los servicios municipales a intervenir con carácter de urgencia para atender a dos gatos que presentaban heridas de extrema gravedad. Como consecuencia de las lesiones sufridas, el equipo veterinario tuvo que practicar amputaciones severas a varios ejemplares como única alternativa para salvarles la vida.

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Investigación abierta

Ante estos hechos, la concejala delegada de Bienestar Animal, Isamar Hurtado, ha comparecido públicamente para condenar de forma contundente lo que considera una serie de actos delictivos dirigidos contra los animales del municipio. La edil ha anunciado que el Ayuntamiento ya ha puesto el caso en manos de las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.

Además, personas colaboradoras de los refugios gatunos han alertado de la localización de múltiples trampas con características similares ocultas en diferentes zonas de la localidad. A su juicio, esta circunstancia evidencia la existencia de una amenaza activa y coordinada contra las colonias felinas de El Cuervo. “No vamos a tolerar que la violencia y el salvajismo campen a sus anchas por nuestras calles”, ha afirmado Hurtado.

Denuncia ante el Seprona

Como respuesta inmediata, el Ayuntamiento ha formalizado una denuncia ante el Seprona por un presunto delito de maltrato animal. La documentación aportada incluye informes veterinarios detallados sobre las lesiones sufridas por los animales, así como información relativa a la localización de los dispositivos encontrados.

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El objetivo, según el Gobierno local, es facilitar una investigación exhaustiva que permita identificar a los presuntos responsables y ponerlos a disposición judicial. Desde el Consistorio insisten en la necesidad de actuar con contundencia ante unos hechos que consideran especialmente graves por el sufrimiento causado a los animales.

Llamamiento a la ciudadanía

La delegada de Bienestar Animal también ha realizado un llamamiento a la colaboración vecinal para reforzar la vigilancia y la detección de posibles nuevas trampas. En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que comunique de inmediato a las fuerzas de seguridad cualquier movimiento sospechoso o hallazgo relacionado con estos artefactos.

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Por último, Hurtado ha advertido de que en El Cuervo “no hay espacio para la crueldad” y ha asegurado que el maltrato animal no quedará impune. El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con la protección de las colonias felinas y con la persecución de cualquier conducta que atente contra el bienestar de los animales.

Las entidades de protección animal recuerdan que los gatos constituyen uno de los colectivos más vulnerables frente a los episodios de violencia y maltrato. Su presencia en espacios abiertos y la labor que desempeñan en el control de plagas no les libra de sufrir agresiones que, en muchos casos, pasan desapercibidas o quedan impunes.

Los gatos, víctimas frecuentes de maltrato

Este tipo de hechos no son aislados. Recientemente, la localidad jiennense de Jódar se vio sacudida por un grave caso de maltrato animal después de que una gata embarazada fuera encontrada gravemente herida tras recibir un disparo con una escopeta de plomos en el recinto del Colegio de Educación Infantil de Fátima. El animal fue rescatado por vecinos de la localidad y tuvo que recibir atención veterinaria urgente.

Según denunció la Asociación Felinos Protegidos de Jódar, el proyectil quedó alojado en la columna vertebral de la gata, provocándole además la pérdida de todas sus crías. El caso generó una profunda conmoción entre los vecinos y reabrió el debate sobre la necesidad de reforzar la protección de los animales y perseguir con mayor contundencia los delitos de maltrato animal.

Las organizaciones animalistas insisten en que la colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar este tipo de conductas y facilitar la identificación de los responsables, al tiempo que recuerdan que el maltrato animal está tipificado en el Código Penal y puede conllevar penas de prisión en los casos más graves.