Cómo entender bien a tu perro: “Cuando ladra lo hace por inseguridad el 99% de las veces”

Alba Fernández y Víctor Padilla, responsables de 'Olfateando mundo', explican cómo interpretar el mundo emocional del perro

Por qué los perros son los nuevos compañeros del alma a partir de los 50

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A simple vista convivir con un perro puede parecer algo intuitivo. Compartimos casa, rutinas y afecto, y damos por hecho que entendemos lo que necesita. Sin embargo, muchas reacciones que calificamos como "mal comportamiento" -como ladridos, tirones de correa o mordeduras de muebles- quizás no sean problemas del animal, sino que tienen su origen en una pregunta mucho más incómoda para nosotros: ¿y si no sabemos escucharlos?

Los perros llevan miles de años comunicándose con un lenguaje propio, sutil y extraordinariamente rico, pero seguimos empeñados en interpretar sus conductas desde una mirada exclusivamente humana. Esa es la idea que defienden Alba Fernández y Víctor Padilla, especialistas en comportamiento canino y autores del libro 'Tu perro habla. Aprende a entenderlo' (Grou).

Los responsables de la plataforma 'Olfateando mundo' sostienen que detrás de cada conducta hay una emoción y, antes de intentar corregir lo que hace un perro, conviene comprender qué está sintiendo y por qué actúa de esa manera. Hablamos con ellos sobre cómo aprender a interpretar ese mundo emocional.

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Muchas personas dicen que conocen perfectamente a su perro, pero ¿qué hacemos los humanos que más dificulta que el perro nos entienda?

Lo que más dificulta que el perro nos entienda es pensar que es una relación unidireccional en la que yo pido a cosas a mi perro y él tiene que obedecerme sin pensar en qué puede estar sintiendo él.

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También el enfocar los problemas las reacciones, ladridos o ansiedad cuando se quedan solos como un problema de comportamiento y no como un problema emocional en el que el perro es el primer perjudicado en pasarlo así. Esos son los principales puntos que creo que dificultan que el perro nos entienda.

¿Cuáles son las tres señales más sutiles que indican incomodidad o estrés en el animal?

Cuando un perro se relame mucho constantemente, se rasca o se sacude, son señales que suelen pasar desapercibidas y que indican que está viviendo en situaciones estresantes. Cuanto más frecuente sean, más estresado puede estar el perro.

¿Qué conductas del perro suelen malinterpretarse más? Por ejemplo, ¿Un perro que mueve la cola siempre está contento?

Uno de los principales comportamientos que más se malinterpretan sin duda es confundir un perro feliz, jugando, con un perro incómodo o inquieto.

Normalmente en los parques se ve muy poco juego entre perros porque para que jueguen y se lo pasen bien tienen que conocerse. Cuando vemos carreras en los parques normalmente no son dos perros jugando, sino dos perros conociéndose, y muchas veces no de una forma agradable. Por eso nunca sucede de repente que un perro de repente muerda, o que dos perros se peleen.

¿Qué indicadores nos aseguran que dos perros están jugando de forma sana?

Que haya parones en el juego, que haya respiro o que haya intercambio de roles a la hora de correr y perseguir. También que la intensidad de la interacción vaya bajando y regulándose. Que no siempre vaya subiendo.

¿Es un problema que mi perro no quiere relacionarse con otros en el parque?

No. Aquí lo importante es tener en cuenta si el perro no se quiere relacionar por miedo, y eso le supone un coste emocional, o es una decisión tomada de forma adulta emocionalmente. Es un mito que los perros tengan que conocer a perros constantemente, jugar y pasárselo bien, y cuantos más amigos mejor.

Con dos o tres perros que conozcan y se lleven bien van más que sobrados la mayoría de las veces. Conocer a perros de forma continua cada día por lo general no suele ser algo sano. Entonces no es un problema, siempre y cuando el perro lo haga de una forma adulta y sana emocionalmente. Si lo hace desde el miedo, desde la inseguridad, entonces está claro que algo está fallando.

Hablemos del contacto visual. Tradicionalmente se decía que sostenerle la mirada a un perro es un reto de dominancia. ¿Cómo interpretan ellos que les miremos fijamente y cómo deberíamos mirarlos para transmitirles seguridad?

Mirar fijamente a otro ser, sea un perro o sea una persona, acerca lo que yo estoy sintiendo. Es decir, si un perro siente inseguridad ante una persona y esa persona le mira fijamente vamos a transmitirle inseguridad; el miedo va a aumentar.

Si, por el contrario, yo tengo una buena relación con mi perro y le miro fijamente, tranquilamente, con una mirada blanda, eso va a transmitir bienestar, cariño, cercanía. Si le miro enfadado, evidentemente va a transmitir ese enfado, pero transmite lo que hay al otro lado. Si la relación con mi perro está basada en miedo, está claro que va a haber más miedo. La dominancia no existe, es un mito del mundo del perro. Cuando yo miro a mi perro estoy transmitiendo lo que yo soy para ese individuo.

¿Por qué algunos perros parecen tirar constantemente de la correa?

Algunos tiran mucho de la correa cuando quieren escapar de un sitio, y esto se ve en muchos perros que tienen miedos en la calle, que tienen inseguridad y constantemente están tirando super excitados, pero porque en el fondo están queriendo huir de un sitio.

Hay dos tipos de tirones. Los perros que quieren llegar a algún lado y los perros que quieren salir de algún lado. Cuando un perro está pasando por una carretera muy abrumada de estímulos (coches, cosas de movimiento, perros) va a aumentar la velocidad porque quiere salir de ahí. Cuando un perro quiere llegar al parque, a la playa o a casa tira porque quiere llegar ahí. Son dos cosas totalmente diferentes. Un perro lo hace por miedo, y el otro lo hace de forma voluntaria, proactiva. Se debe trabajar de una forma completamente diferente.

¿Qué nos indica que el paseo está siendo enriquecedor?

Cuando un perro vuelve a casa más relajado de lo que ha salido, nos indica claramente que ha sido un buen paseo. Cuando un perro vuelve más a tope de lo que ha salido es porque el paseo ha sido o demasiado excitante o demasiado poco excitante.

Cuando un perro ladra en casa, ¿qué preguntas deberíamos hacernos antes de intentar corregirlo?

La palabra corregir no nos termina de gustar. Lo importante sería entender que cuando un perro ladra es porque está avisando de algo que le preocupa. Nosotros tenemos que comunicarle que entendemos eso. Por ejemplo, vamos a la ventana, la miramos, decimos su nombre y que no pasa nada y le apartamos de ahí con el cuerpo. Le alejamos para transmitirle que todo está bien y que puede relajarse.

Cuanto más alejado esté la ventana y más acompañamiento le ofrezcamos, más relajado estará y, por ende, menos necesidad tendrá de reaccionar a esos estímulos que hay fuera.

¿Qué comportamientos suelen ser malinterpretados porque resultan molestos para los humanos?

El comportamiento más malinterpretado es que un perro reacciona porque quiere ser agresivo o quiere dominar. Cuando un perro ladra a otros estímulos -pueden ser personas, cosas en movimiento o perros- lo hace por inseguridad en el 99% de las veces.

Lo hace porque quiere alejar ese estímulo, sentirse un poco más a salvo, y esa es la forma que él ha aprendido de hacerlo. Es importante en esos casos que ayudemos a nuestro perro a gestionar bien los estímulos, a coger distancia de forma proactiva y así evitar que reaccione. Tenemos que ayudarle a que haga un clic en su mente y entienda que no es la mejor forma que reaccione.

Pasamos muchas horas fuera de casa por trabajo. ¿Cómo afecta la soledad mal gestionada a la salud mental de un perro?

Sin duda, un perro que lo pasa mal en la soledad, durante las 8-10 horas que podemos estar fuera de casa, es un perro que se ve comprometido en los niveles de estrés y claramente puede verse afectado su bienestar emocional.

Cuando un perro lo pasa mal dentro de casa, ya sea con las personas que convive o bien cuando se queda solo, es el problema número uno que tenemos que trabajar a día de hoy.

Mucha gente se preocupa si su perro duerme 14 o 16 horas al día, pensando que está deprimido. ¿Cuánto necesita dormir realmente un perro adulto?

Un perro adulto puede dormir fácilmente entre 10 y 15 horas al día. Sobre todo es importante que entendamos que es lo que suelen hacer durante el día, que no necesitan más actividad, que no están aburridos y que un perro que descansa, mayoritariamente, es un perro feliz. Y el descanso es una parte primordial para el bienestar de cualquier ser vivo.

Mi perro evita a ciertas personas. ¿Cómo interpreto esa conducta?

Es una conducta normal y lo que no es normal y parece haberse romantizado es que un perro quiera saludar a todo el mundo de primeras. Es completamente normal que un perro evite inicialmente el contacto. Después irá conociendo a esa persona de una forma más tranquila. Lo importante es que lo haga de una forma voluntaria, proactiva, que esté tranquilo, que no lo haga desde el ladrido, desde el miedo, desde el bloqueo, sino que lo haga desde un punto de gestión de espacios bueno y que la persona que tenga adelante le respete. Entonces es importante no forzar, no forzar a través de comida, que no le cojan, que no le toquen si él no quiere.

¿Cuál es el consejo sobre perros más repetido y más equivocado que escucháis?

El consejo más repetido y más equivocado, sin duda, es no tocar a un perro que tiene miedo porque si no vas a reforzar ese miedo y ese comportamiento. Las emociones son totalmente involuntarias y cuando un perro se bloquea o ladra no lo hace de forma voluntaria, sino que lo hace a través de la gestión de una emoción. Nuestro papel es ayudarle con esa gestión, y el hecho de pensar que un comportamiento que se hace a través del miedo se refuerza con la caricia, es porque pensamos que una caricia es un premio, y no es un premio que refuerza nada, sino que es un acompañamiento que ayuda a un perro a regularse emocionalmente. Si tu perro tiene miedo lo mejor que puedes hacer es acompañarle socialmente a través del cariño.

Después de tantos años observando perros, ¿qué es lo más importante que habéis aprendido sobre la comunicación entre humanos y perros?

Que no somos tan diferentes. Que en el fondo buscamos un bienestar similar a través de la tranquilidad, a través de la paz, a través de la calma. Y es súper importante entender que eso parte de una gestión de las emociones óptima y un acompañamiento por parte de los seres queridos.