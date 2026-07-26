Cada mascota cuenta con una habitación propia para descansar al final del día

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Muchos se van de vacaciones durante el verano y necesitan recurrir a los hoteles caninos. Este año todos rozan el lleno y algunos de los dueños tuvieron que reservan con bastante antelación para tener una plaza. Estos lugares están diseñados para que los animales se lo pasen en grande.

Los perros y los gatos se sienten también en sus propias vacaciones: tienen zonas verdes, piscinas y lugares para descansar. Las mascotas pueden socializar con otros animales y pasar unos días inolvidables.

Cada mascota cuenta con una habitación propia para descansar

En los hoteles caninos, los perros y los gatos disfrutan desde primera hora de la mañana de diversas actividades. Pueden correr en el césped y se refrescan con el agua. Cada mascota cuenta con una habitación propia para descansar al final del día. Así, los dueños de estos animales pueden irse de vacaciones y descansar sin tener preocupaciones sobre el estado de sus peludos.

Los dueños saben que están en buenas manos e incluso reciben llamadas todos los días para ver cómo se encuentran sus perros. Y es que con este trato tan bueno, a algunos les toca convencer a sus animales de que ha llegado el momento de volver a casa.