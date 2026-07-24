Carlos Plá Valencia, 24 JUL 2026 - 05:30h.

El albergue ha alcanzado su límite de 40 perros y ha contactado con el ayuntamiento para ampliar las instalaciones, además buscan más voluntarios para cuidar a los animales

Rescatan un gato vivo entre los escombros del edificio colapsado en Benetússer la pasada semana

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Llevaban semanas advirtiendo de la situación y finalmente la protectora de animales Vedama de Oliva (Valencia) se ha visto obligada a tomar la difícil decisión de suspender temporalmente la acogida de nuevos perros en sus instalaciones. "Antes de que empiecen los rumores y las acusaciones queremos explicar que la protectora ha superado su capacidad. Han entrado numerosos animales abandonados, decomisos de las autoridades y no podemos hacer frente a la entrada de nuevos perros", explica Borja Catalá, coordinador del albergue.

Una situación de la que ya habían advertido semanas antes y ahora han llegado a su límite de 40 canes que pueden albergar. "Esto no es un juego, cuando no hay capacidad no podemos atenderlos como se merecen, meterlos en los box y dejarlos a su suerte", lamenta.

Desde la asociación han contactado con el ayuntamiento para abordar este escenario extraordinario. "Estamos haciendo todo lo posible para que esta situación cambie, hacer cambios y mejoras en las instalaciones para que pronto podamos dar una solución a este problema", asegura Catalá, que afirma que "nuestra prioridad son ellos. No queremos dejar a ningún animal en la calle, pero no es viable la situación en este momento".

Piden más voluntarios

La protectora tiene firmado un convenio con el consistorio por el que percibe 20.000 euros al año para mantener las instalaciones y cuidar a los animales. Una cantidad insuficiente para afrontar las actuales necesidades. Además, cuentan con un trabajador proporcionado por el consistorio, sin embargo, para sacar adelante todas las labores el albergue se han visto obligados a contratar a otra persona y han pedido la colaboración de más voluntarios. "Necesitamos más manos entre semana. Buscamos voluntarios para pasear y dar afecto a nuestros perros. Tú puedes cambiar su vida", señalan.

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Desde la asociación han subido un vídeo a sus redes sociales para explicar los motivos que les ha llevado a tomar la decisión de suspender la acogida de canes que ha tenido una gran repercusión. Para aprovecharlo, piden la ayuda y colaboración de los vecinos y se plantean abrir una cuenta para recibir donativos.

El objetivo es garantizar el cuidado de perros como Penny, Cuore o Rabosa, los últimos animales que han acogido en el albergue.