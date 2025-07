David Soriano 31 JUL 2025 - 19:20h.

Los semáforos con flechas no cambian el significado del color que tengan, pero reducen su aplicación a la dirección a la que apuntan.

Aunque hayamos aprobado el carnet de conducir, hay una serie de señales viales que, debido a una menor presencia, puede que tardemos bastante tiempo en ver. Es por ello que puede que hayamos olvidado su significado o simplemente no tengamos ni idea sobre qué nos quiere indicar. Un ejemplo son aquellos semáforos que tienen una flecha negra, que pueden ser algo más liosos que los normales que no presentan ningún icono.

Variante con flecha de los semáforos

En el artículo 4.2 del Anexo I del Reglamento General de Circulación encontramos el significado de los diferentes tipos de semáforos circulares para vehículos y las posibles flechas que pueden tener. En el caso que nos ocupa hoy, se nos dice en el apartado f) que “una flecha negra sobre una luz roja no intermitente o sobre una luz amarilla no cambia el significado de dichas luces, pero lo limita exclusivamente al movimiento indicado por la flecha”. La flecha negra sobre luz roja da el alto únicamente a los vehículos que sigan la dirección de la misma, no a los demás vehículos. Por tanto, podríamos ver que, si un semáforo verde sin flecha se activa, el resto de usuarios podrían continuar si lo hacen en las direcciones que no refleja la flecha negra sobre fondo rojo, que serían los únicos que deberían cumplir esa obligación de detención.

Por tanto, un semáforo en rojo con flecha negra implica que solamente los conductores que quieran ir en la dirección que marca dicha indicación tienen prohibido el paso. Lo mismo sucedería con flecha negra sobre luz ámbar o flecha verde sobre fondo negro, hay que respetar las indicaciones de color de la luz circular sobre la que esté la flecha. En el primer caso, flecha negra sobre fondo amarillo/naranja, sea fija o intermitente, tiene el significado habitual de un semáforo en ámbar, pero limitado exclusivamente a la dirección indicada por la flecha. En el caso de encontrar una flecha verde sobre fondo circular negro (nótese que aquí la flecha tiene el color del significado de la señal luminosa), los vehículos podrán tomar la dirección que indica la flecha pero, en lugar de continuar la marcha de forma habitual, tendrán que hacerlo con precaución y cediendo el paso a los vehículos que circulen por el carril y a los posibles peatones que estén cruzando la calzada.

Volviendo al tipo de semáforo que nos ocupa en este texto, habrá que estar atentos a la presencia de este tipo de señal luminosa para, con antelación, no ocupar el carril que permite el giro si este también permite continuar en otra dirección que el semáforo verde sin flecha va a permitir. Hay que tener en cuenta que, al tener que respetar la obligación de detención en la dirección que nos indica la flecha, otros conductores en nuestra parte de atrás pueden querer continuar en otra distinta si el semáforo verde sin flecha se lo permite.

Multa por no respetar un semáforo en rojo con flecha negra

En el caso de no detenerse ante un semáforo en rojo con una flecha negra, la sanción que se impondrá al conductor al que se observe este comportamiento, sea presencial por parte de un agente de tráfico o mediante un radar tipo 'foto-rojo' para observar si nos detenemos en esta señal luminosa será la misma que la de saltarse un semáforo en rojo normal y corriente, sin flecha: 200 euros y la consecuente pérdida de 4 puntos.

Esto es debido a que se considera una infracción grave ya que pone en riesgo la seguridad vial, tanto para ti como para el resto de usuarios (equivalente a otras como saltarse un STOP o un ceda el paso). Todo esto teniendo en cuenta que, si causas un accidente o saltarse los semáforos es considerado conducción temeraria, las consecuencias pueden agravarse, bien sea con una suspensión del carnet de conducir o el inicio de procesos penales.

A pesar de los numerosos riesgos que implica, las multas por saltarse semáforos en rojo, con flecha o sin ella, crecen notablemente en los últimos años. Tomando como ejemplo solamente la ciudad de Madrid, las multas por este motivo han crecido un 500% en los últimos años, según datos del comparador de seguros Arpem. Recuerda respetar el semáforo en rojo y también si ves uno con flecha y te diriges en esa dirección. Solamente hay un par de circunstancias excepcionales en las cuales está permitido saltarse un semáforo en rojo: que te lo permita un agente de la autoridad, ya que sus indicaciones están por encima en la escala de prioridades, y si es necesario rebasar la línea de detención para permitir el paso a un vehículo prioritario.