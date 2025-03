Las 5 multas de tráfico más fáciles de recurrir en España

Es importante saber cuál es el procedimiento a seguir en caso de tener alguna multa . Según la DGT, lo primero que hay que hacer es comprobar que los datos sean correctos, modificar la dirección para recibir la notificación y, si se está de acuerdo con la sanción, se debe pagar lo antes posible para beneficiarse de un 50% de descuento . En caso de no estar de acuerdo o si hay un error en la multa, se puede recurrir o reclamar la devolución del pago . Cuando se recurre una multa, se pierde el derecho a la reducción del 50%.

Multa por no identificar a un conductor

Si cuando llega una multa no se es capaz de identificar al conductor que ha provocado esa sanción, pueden volver a multar. En estos casos, la Administración no siempre realiza las notificaciones de las multas en el domicilio o no realiza los dos intentos de notificación a los que suele obligar la ley.