Aunque hayan aprobado sin problemas el examen del carnet de conducir, muchos conductores cometen una serie de errores causados por desconocimiento, sin saber que pueden llegar a tener consecuencias graves. Por ejemplo, en algo tan frecuente como detenernos ante un semáforo en rojo, hay conductores que realizan una serie de comportamientos que se observan con frecuencia, pero no por ello deja de ser incorrecto hacerlo al volante. No hablamos únicamente de no respetar la obligación de detenerse ante esta señal luminosa, lo que puede suponer una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducción, sino de otros comportamientos que pueden acabar costando muchos cientos de euros que pagar al mecánico.