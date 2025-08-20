Un 22% de los cargadores instalados aún no funcionan y solo el 8,6% son ultrarrápidos

Cataluña, Madrid y Andalucía concentran casi la mitad de la infraestructura de recarga

El número de puntos públicos de recarga operativos en España se situó en 43.559 terminales en julio, lo que supone un incremento del 35,2% en un año y del 7,7% respecto al primer trimestre de 2025, según los datos de Faconauto a partir del mapa de recarga de REVE, aplicación que informa sobre enchufes disponibles para vehículos eléctricos en el país.

Para la patronal de concesionarios, estas cifras demuestran que España está en condiciones de avanzar hacia la movilidad eléctrica. A cierre de 2024 circulaban en el país 459.225 vehículos eléctricos, lo que da un ratio de 10,5 coches por cada punto de recarga activo.

Más de 13.000 puntos aún no están operativos

A pesar del crecimiento, 13.072 terminales instalados, un 22% del total, todavía no están en funcionamiento. Con su activación, Faconauto estima que a finales de 2025 se podrían superar los 60.000 puntos de recarga.

De toda la red, únicamente 4.008 cargadores son de carga ultrarrápida (más de 150 kW), lo que representa solo el 8,6% del total. La organización reclama ampliar esta red para que los conductores puedan realizar desplazamientos de larga distancia con mayor comodidad, especialmente en periodos vacacionales.

Cataluña, Madrid y Andalucía, a la cabeza

La distribución geográfica también refleja desigualdades. Casi la mitad de los cargadores se concentran en Cataluña (9.125), Madrid (4.973) y Andalucía (4.676), lo que deja en evidencia la diferencia territorial en el desarrollo de la movilidad eléctrica en España.

Ventas de eléctricos al alza

Hasta julio se han vendido en España 123.315 vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables, cifra que ya supera las matriculaciones registradas durante todo 2024.

"La infraestructura está avanzando, pero todavía es necesario adoptar medidas concretas que agilicen su despliegue y eliminen las barreras que siguen limitando la electrificación", concluyó la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.