El verano es una época en la que los alquileres de coche suben de forma exponencial debido a las vacaciones, los viajes y los desplazamientos por carretera. Con la llegada de las aplicaciones móviles y los beneficios que nos pueden aportar a la hora de viajar, la mayoría de conductores que alquilan un coche suelen vincular su teléfono móvil al automóvil alquilado para así poder usar su propio GPS, sus listas de reproducciones y poder llamar a sus contactos.

Existen varias formas de vincular nuestro teléfono móvil al coche: a través de un cable USB, con los sistemas de nuestro teléfono móvil como el Apple CarPlay o a través del bluetooth. Sin embargo, todas ellas cuentan con un peligro que muchos conductores y usuarios desconocen.

Cuando vinculamos nuestro smartphone con nuestro coche de alquiler también se comparten datos privados con el automóvil como los contactos que tenemos guardados o el historial de navegación. Por eso, siempre se debería desvincular el teléfono móvil del coche una vez que se devuelva el vehículo alquilado.

¿Qué ocurre cuando se vincula el teléfono móvil a un coche?

A la hora de vincular nuestro teléfono móvil a cualquier coche, el sistema del automóvil tiene acceso directo a datos tan personales como nuestra lista de contactos, el registro de nuestras llamadas, también puede guardar mensajes de texto o correos electrónicos que tengamos en nuestro dispositivo, puede mostrar el historial de nuestra ubicación (si usas GPS o navegación) y, también, puede acceder a música, aplicaciones o datos personales si accedemos y damos permiso a la hora de vincularlo.

Es fundamental desvincular nuestro dispositivo móvil del coche siempre que se devuelva a la empresa de alquiler o al dueño habitual del vehículo ya que podría acceder a todos los datos anteriormente citados.

¿Qué hacer cuando devolvemos nuestro coche de alquiler?

La opción más segura es utilizar nuestro teléfono móvil en el coche sin vincularlo. Es decir, utilizar el sistema GPS y las llamadas desde nuestro móvil directamente. Sin embargo, al ser mucho más cómodo conectar el teléfono a la pantalla del vehículo siempre solemos acceder a la vinculación del smartphone al vehículo.

Por eso, los expertos recomiendan que siempre que vinculemos el teléfono móvil a un coche que no sea de nuestra propiedad deberemos utilizar el modo invitado o navegación anónima si el vehículo lo permite, no acceder a compartir información personal como los contactos o la lista de mensajes, nunca usar Apple CarPlay o Android Auto para vincularlo y siempre desvincular el dispositivo antes de la devolución del coche.

¿Cómo se desvincula el teléfono del coche de alquiler?

Para desvincular nuestro teléfono móvil del coche de alquiler que hemos estado utilizando deberemos acceder a los ajustes de nuestro smartphone, acceder a la zona blueetooth y eliminar de la lista de dispositivos el coche con el que hayamos vinculado el dispositivo.

Además, los expertos también recomiendan borrar el historial de llamadas y las direcciones del GPS si las guardamos en el coche.

Por último, también podremos desvincular nuestro teléfono móvil de los dispositivos asociados al coche desde los ajustes del vehículo. Un simple paso que evitara posibles hackeos e intromisiones a nuestros datos personales.