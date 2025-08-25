David Soriano 25 AGO 2025 - 20:40h.

Hay que leer bien la letra pequeña y saber todos los términos y condiciones a la hora de alquilar un vehículo si no queremos tener un disgusto en caso de accidente.

Cuándo conviene alquilar en lugar de comprar para el verano (coches, bicis, ropa, equipos)

Compartir







El verano es una época especialmente popular para el renting de vehículos. Dependiendo del destino, especialmente en islas, podemos optar por alquilar un coche para recorrer los diferentes lugares que ese destino vacacional tenga para ofrecernos. Conviene ser consciente de las condiciones de estos servicios de arrendamiento, pues cometer ciertos errores en el seguro o la contratación pueden acabar saliendo muy caros.

Por qué puede merecer la pena contratar un seguro opcional

A la hora de alquilar un vehículo, necesitamos que tenga un seguro en regla, tal y como sucede con nuestro vehículo particular para el día a día. Uno de ellos siempre será obligatorio, como explica el Ministerio de Consumo: “El seguro de responsabilidad civil es obligatorio y debe estar incluido en el precio base del alquiler. Cubre lesiones o daños sufridos por terceros, así como los daños causados a las personas pasajeras del vehículo”. Sin embargo, en ocasiones puedes contratar otros seguros con coberturas adicionales.

La clave sobre esta cuestión es decidir uno mismo qué extras quiere asegurar y que estos seguros no estén marcados de antemano en el contrato de alquiler. “Las empresas de alquiler ofrecen seguros adicionales que se pueden suscribir a cambio de una tarifa plana diaria. Asegúrese de que la opción para contratar estos seguros opcionales no está premarcada y que le ofrecen información clara y transparente sobre las coberturas, exclusiones y precios, y, también, de que no ha contratado las mismas coberturas con la empresa intermediaria”.

La recomendación sería revisar cuáles van a ser las coberturas adicionales y considerar el pago de esta póliza adicional al seguro de responsabilidad civil obligatorio como parte del presupuesto vacacional para curarnos en salud ante ciertos imprevistos, principalmente en caso de pérdida, robo o daños al vehículo. Los seguros opcionales suelen cubrir estas causas, aunque los de robo pueden ser también independientes.

PUEDE INTERESARTE Qué revisar antes de salir de viaje por carretera: la lista de seguridad que recomienda la DGT

Otro de los motivos por los que puede merecer la pena contratar algo más que el seguro de responsabilidad civil obligatorio es que este cubre daños a terceras personas en caso de accidente (“personas pasajeras del vehículo, otro vehículo, persona que transita a pie, etc.”), pero no los daños del vehículo alquilado. Por tanto, sería la mejor opción para protegernos a nosotros mismos en caso de percance y no tener que asumir los costes de reparación de estos vehículos alquilados (salvo que sea responsabilidad de otro conductor).

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entre las diferentes opciones de seguro adicional, se debería considerar al menos el llamado seguro a terceros ampliado, es de responsabilidad civil obligatoria, pero también cubre otro tipo de causas como el posible robo del vehículo de alquiler o la rotura de lunas. Lo más recomendable es pasar a los seguros a todo riesgo. Generalmente estos son con franquicia, lo que quiere decir que si esta es de 600 euros y el coste de la reparación es de 1.000, el asegurado pagará los primeros 600 euros del coste total de la reparación y la compañía abonará los 400 restantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La recomendación, a no ser que se te vaya mucho de presupuesto (aunque recuerda que luego puedes acabar pagando más dinero), es contratar un seguro a todo riesgo sin franquicia. Es la opción que más tranquilidad te va a dar en tus vacaciones. Con este, te cubren tanto si eres el culpable de un siniestro, como si no, por lo que el conductor asegurado no tendrá que hacerse cargo de coste derivado de la reparación del vehículo de alquiler. Si no ofrecen esta opción o crees que es mejor con franquicia, intenta que esta nunca supere los 300 euros, porque de lo contrario no es muy rentable. Sea como sea, no cometas el error de no saber qué hacer en caso de accidente o avería. Infórmate con la compañía que te alquile el coche sobre cuál es su servicio de asistencia en carretera.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Errores que no deberías cometer a la hora de alquilar un coche

El error principal, también a la hora de alquilar un vehículo, es no leer la letra pequeña del contrato. Estas compañías de renting pueden ser especialmente 'quisquillosas' con los términos y condiciones que figuran en el contrato y no hacer mucho caso significa poder incumplir algunas de ellas y arriesgarse a tener penalizaciones. Por ejemplo, puede haber una limitación de kilometraje, recargos abusivos si no se entrega con cierto nivel de combustible, imposibilidad de subir el vehículo a un ferry o una restricción geográfica por la que no se puedan cruzar provincias, comunidades autónomas o fronteras internacionales.

Otro de los grandes fallos, más relacionado con la contratación de la póliza del seguro escogida, es la de no incluir a todos los conductores en ese contrato. De este modo, aunque contratemos la mejor opción posible (aunque sea más cara siempre será el a todo riesgo sin franquicia), el seguro no cubriría a otro conductor que no sea el principal que se ha designado. Siempre hay posibilidad en el momento de la contratación del vehículo de añadir conductores adicionales, generalmente pagando un extra por esto.

Por último, asegúrate de revisar el estado del vehículo, a poder ser tanto al recogerlo (antes de salir), como al devolverlo, especialmente si se entrega sin que un operario certifique que todo está correcto. Si al recoger el coche hay daños o averías y no informamos de ellas, podríamos tener que hacernos cargo de las mismas. Si hay pruebas gráficas de que el coche ya estaba así, fotos o vídeos, nos ayudaría a evitar la responsabilidad por unos daños que no hemos causado.