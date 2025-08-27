El vehículo futurista ha sido creado por estudiantes de la Universidad de Michigan

Participa en una exigente carrera de 3.000 kilómetros a través del desierto australiano

A primera vista, podría confundirse con una nave espacial recién aterrizada, pero en realidad se trata de Millennium, un coche impulsado íntegramente por energía solar. Este singular vehículo es obra de un equipo de estudiantes de la Universidad de Michigan, que lo han diseñado para demostrar hasta dónde pueden llegar las tecnologías limpias.

Su reto actual es recorrer Australia de norte a sur, atravesando miles de kilómetros en condiciones extremas, dentro de una de las competiciones de energía solar más prestigiosas del mundo.

Una carrera con 25 participantes

El Millennium no está solo: compite contra otros 24 vehículos solares en una prueba que mide resistencia, innovación y eficiencia. La carrera atraviesa el corazón del desierto australiano, poniendo a prueba no solo el diseño aerodinámico, sino también la capacidad de aprovechar al máximo cada rayo de sol.

Renovables que apuntan al futuro

Más allá de la competición, este evento es una muestra del potencial de las energías renovables. Ingenieros, estudiantes y empresas coinciden en que estos prototipos representan el camino hacia un transporte sostenible y marcan la pauta de lo que veremos en las próximas décadas.