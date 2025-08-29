Se prevén más de 5 millones de desplazamientos hasta el domingo 31 de agosto

Tráfico refuerza la vigilancia en carretera con más agentes y carriles adicionales

Terminan las vacaciones de verano para muchos y comienza la 'Operación retorno' en las carreteras españolas. Coincide con un fin de semana clave: fin de quincena, de mes y de descanso estival. Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un volumen muy alto de movimientos en las vías españolas.

La cifra estimada supera los 5 millones de desplazamientos entre este viernes y el domingo. Aunque el reparto será escalonado, se esperan retenciones tanto en las salidas como en los accesos a las grandes ciudades.

Dispositivo especial en marcha

Desde las 15:00 horas de este viernes hasta la medianoche del domingo estará activo el dispositivo especial de la DGT. Se desplegarán más agentes en las carreteras y se habilitarán carriles adicionales y reversibles para agilizar la circulación en los puntos con mayor densidad de tráfico.

Recomendaciones para los conductores

Tráfico insiste en la necesidad de planificar los viajes, salir descansados y mantener la paciencia ante los posibles atascos. “Lo importante es llegar”, recuerda el organismo, que pide extremar la prudencia al volante para evitar accidentes en un fin de semana de alta movilidad.