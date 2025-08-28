Entre las 16:00 y las 22:00 del viernes se prevén importantes movimientos y problemas de circulación, en sentido salida de las grandes ciudades y acceso a zonas turísticas

Investigan si el atropello múltiple en A Coruña, por el que seis personas han resultado heridas, fue intencionado

Compartir







La DGT tiene todo listo para la operación retorno de las vacaciones, este viernes, cuando se espera una importante afluencia de vehículos en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual, según el comunicado de Tráfico. La previsión es que los movimientos se realicen de forma escalonada desde las zonas turísticas hacia los grandes ciudades aunque también se esperan desplazamientos en sentido contrario de aquellos que inician sus vacaciones.

Se prevén importantes movimientos y problemas de circulación, entre las 16:00 y las 22:00 horas del viernes tanto en sentido salida de las grandes ciudades, como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa.

PUEDE INTERESARTE Un hombre arrolla con su coche a los peatones en una plaza céntrica de A Coruña: tres personas graves y un menor de edad entre los heridos

Se prevé un fin de semana con tráfico intenso en las carreteras

El sábado 30 continuará el tráfico intenso en sentido salida de las urbes desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9:00 y las 13:00 horas, por el comienzo del mes vacacional de septiembre y por los trayectos habituales de fin de semana a las segundas residencias. Por la tarde, se observarán desplazamientos de vuelta que, pese a esperarse escalonados, no evitan que se prevea una intensidad elevada en algunos ejes viarios.

Las mayores complicaciones se esperan para el domingo por la mañana en los accesos a las zonas de costa y playas, mientras que por la tarde, entre las 16:00 y las 23:00 horas, empezará el retorno de los que han finalizado sus vacaciones en agosto y de quienes viajan el fin de semana, por lo que el tráfico de intensidad será desde el litoral hacia las grandes ciudades.

Para dar cobertura a la operación, Tráfico reforzará los medios humanos y técnicos, con radares fijos y móviles de control de velocidad, drones, cámaras y motos camufladas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para facilitar la circulación, se instalarán carriles reversibles en las zonas más conflictivas, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación a camiones de mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.