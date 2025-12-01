Vuelven los Premios MQC, un homenaje a la excelencia del motor

telecinco.es 01 DIC 2025 - 11:03h.

La gala será conducida por Gonzalo Serrano, director del emblemático informativo de motor de Telecinco

La gala Premios MQC tendrá lugar el próximo miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas en el Hotel Palace de Madrid.

El emblemático informativo del motor y programa más longevo de la televisión comercial en España, “Mas que coches”, presenta esta nueva edición de galardones que se ha convertido en punto de encuentro para la industria automovilística.

La Gala de los Premios Más que Coches

El próximo miércoles 3 de diciembre a las 20 horas, el Hotel Palace de Madrid se convertirá en el epicentro del motor con la celebración de la gala de los Premios Más Que Coches conducida por Gonzalo Serrano. Además, podrás disfrutar de la gala a la carta al día siguiente en la plataforma Mediaset Infinity.

Fabricantes, y agentes de la industria de la automoción, se darán cita en esta gala que cuenta con el patrocinio de Reale Seguros, compañía aseguradora.

Un evento que se consolida como referente en el reconocimiento de marcas, modelos y profesionales que destacan por su innovación, diseño y contribución al sector.

12 Premios para reconocer a los mejores del año:

En esta edición se entregarán 12 galardones que ponen en valor los distintos logros y aportaciones en el ámbito del motor:

Premio al Mejor Coche del Año Premio al Mejor Departamento de Comunicación Premio al Mejor SUV del Año Premio al Mejor Diseño Premio a la Mejor Marca de Vehículos Enchufables Premio al Mejor Compacto Premio al Mejor Ejecutivo del Año Premio a la Mejor Marca de Híbridos No Enchufables Premio a la Mejor Red de Concesionarios Premio a la Marca Revelación Premio al Mejor I+D+I Premio a la Mejor Estrategia Empresarial

Mas Que Coches: 6 millones de Kilómetros recorridos

El programa MQC, que cuenta ya con 1526 emisiones en sus más de 30 años de vida, ha probado más de 3300 coches, 1.100 motos y ha rodado cerca de 6 millones de kilómetros. Es el referente en Telecinco para todos los amantes del motor, así que, si quieres seguirnos, recuerda tu cita: MCQ, los sábados a las 11:00 en Telecinco y a la carta en Mediaset Infinity.