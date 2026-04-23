El objetivo de la DGT es que sirva para afectados en un accidente de tráfico inmediatamente después de un siniestro

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska presentará el nuevo servicio gratuito y de carácter nacional

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El teléfono 018 de atención a las víctimas de accidentes de tráfico ya es una realidad a partir de este jueves. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska presentará el nuevo servicio gratuito y de carácter nacional para afectados en un siniestro vial, y los momentos dramáticos que siguen a un accidente.

Este teléfono 018 da respuesta a una demanda histórica de las asociaciones de víctimas, que han reclamado un servicio para ayudar a todo aquel que sufra, de manera directa o indirecta, un accidente de tráfico.

El BOE publicó la aprobación de la nueva línea telefónica de atención a las víctimas de accidentes de tráfico el pasado 24 de noviembre de 2025.

Finalmente será este jueves el día de su entrada en vigor de la línea que ayudará tras la confusión o el bloqueo que deja una colisión, un atropello a través de la que un afectado podrá recibir informarción ágil e inmediata de los derechos que tienen, qué hacer, dónde reclamar, así como acceder a ayuda psicológica.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hará una comparecencia desde la sede de la Dirección General de Tráfico para darlo a conocer y así promover su uso entre la ciudadanía.