Juan Tejón 23 ABR 2026 - 22:01h.

A partir de hoy, los familiares y víctimas de accidentes de tráfico tienen un número al que llamar: el 018.

Llega el teléfono 018 de atención a las víctimas de tráfico: gratuito, accesible y con cobertura nacional

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Son las otras víctimas de la carretera, las que se quedan mientras sus seres queridos se van. Algunos por mala suerte, otros por una imprudencia de otros, por exceso de alcohol, drogas.... La muerte en la carretera sigue destrozando familias enteras, dejando vidas rotas.

A partir de hoy, los familiares y víctimas de accidentes de tráfico tienen un número al que llamar: el 018. Es gratuito y al otro lado del teléfono encontrarán información, asesoramiento legal y apoyo psicológico. Con esta medida la DGT responde a una petición que las asociaciones llevaban años reclamando. "Garantizará que ninguna víctima se quede sin la información necesaria, sin acompañamiento y sin la posibilidad de recibir una atención especializada y continuada", ha destacado Fernando Grande-Marlaska

David perdió a sus padres y a su hermano en la carretera, "los mató al salirse del carril al meterse en el contratio", recuerda. "La vida no me importaba, no quería estar aquí, y tuve problemas de drogas". Reconoce que sufrió un gran abandono emocional ."Nos habría hecho falta un sitio al que llamar y que nos guiaran".

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Ricardo ha sufrido la muerte de su hermana y sus dos sobrinos por un conductor que quintuplicaba la tasa de alcoholemia. "Embistió a mi hermana y la mató a ella, a su hija de 12 y a su hijo de 5". Fueron episodios que cambiaron sus vidas para siempre. Como señala Ricardo, "no hay familia que se pueda recuperar de esto es imposible".

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Ricardo lamenta la falta de ayuda jurídica y de unas leyes que están lejos de hacer Justicia. Algo de lo que le advirtió un agente de la Guardia Civil. "Muévete porque se libran, nosotros lo vemos todos los días". Con mucho esfuerzo personal ha conseguido meter entre rejas al conductor del siniestro. "Pedían tres años por tres muertes y nosotros pedíamos 9, finalmente fueron 6".

Cada año mueren más de 1.000 personas en las carreteras, y sus familiares asumen mucho más que una desgracia.