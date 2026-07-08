Comparar varias ofertas, leer la letra pequeña y comprobar qué incluye realmente el precio puede marcar la diferencia al alquilar un coche

Alquilar coche en vacaciones: seguros opcionales que no deberías rechazar y errores que salen caros

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Con la llegada del verano y el aumento de los viajes, alquilar un coche se convierte en una opción habitual para miles de ciudadanos. Sin embargo, también es una de las situaciones que más reclamaciones genera por cargos inesperados, seguros adicionales o costes que el cliente no había previsto.

Para evitar sorpresas que acaben encareciendo las vacaciones, distintas asociaciones de consumidores recomiendan revisar con detalle las condiciones del alquiler antes de confirmar la reserva. Comparar varias ofertas, leer la letra pequeña y comprobar qué incluye realmente el precio puede marcar la diferencia entre pagar lo previsto o encontrarse con cargos inesperados.

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Cuidado con la fianza y la letra pequeña

Las asociaciones de consumidores recomiendan no fijarse únicamente en el precio anunciado al reservar un coche de alquiler. En muchas ocasiones, el importe inicial no incluye todos los costes y, al recoger el vehículo, pueden aparecer condiciones adicionales, como el bloqueo de una fianza de incluso más de mil euros en la tarjeta bancaria o la contratación de seguros que elevan el precio final.

También aconsejan comprobar si el seguro contratado durante la reserva es compatible con el que exige la empresa de alquiler, ya que algunas compañías solo aceptan sus propias coberturas. Antes de firmar el contrato conviene revisar con detalle todos los suplementos, desde la política de combustible hasta los límites de kilometraje, los cargos por devolver el coche en otra oficina o cualquier servicio adicional.

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Fotos antes y después de recoger el vehículo

Otra de las recomendaciones más repetidas es inspeccionar el estado del coche antes de salir de la oficina. Cualquier arañazo, golpe o desperfecto debe quedar reflejado en el documento de entrega y es aconsejable hacer fotografías y vídeos desde distintos ángulos, incluyendo el nivel de combustible y el cuentakilómetros.

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Al devolver el vehículo, los expertos aconsejan repetir ese proceso para disponer de pruebas en caso de que la empresa reclame posteriormente daños que el cliente considere inexistentes.

En caso de incidencia, las asociaciones de consumidores recuerdan la importancia de conservar toda la documentación del alquiler, incluidos el contrato, los justificantes de pago y las fotografías realizadas. Si la empresa aplica un cargo que el cliente considera indebido, aconsejan solicitar una hoja de reclamaciones y acudir a los organismos de consumo para tramitar la correspondiente reclamación.