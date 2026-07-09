¿Dos avionetas por un euro o menos? Razón: aeropuerto de Bilbao

Redacción Uppers 09 JUL 2026 - 18:23h.

Las dos aeronaves quedaron abandonadas por sus propietarios y, con el paso de los años, acumularon una deuda en tasas aeroportuarias

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El aeropuerto de Bilbao ha puesto a la venta a precio de derribo, dos viejas avionetas muy valoradas por los amantes de estos aparatos. Lo hace a través de una subasta pública con un precio de salida de cero euro debido al estado en el que se encuentran y al coste que supondría recuperarlas. Como no hay puja mínima, basta ofertar un céntimo para quedarse con ellas.

Las dos avionetas son una Cessna 177RG Cardinal, de fabricación estadounidense y salida de la cadena en 1975, y una Socata Rallye 180 GT, modelo francés producido en 1977 por la factoría Morane-Saulnier. Ambas pertenecen a una generación de aeronaves muy valoradas por los aficionados, pero el paso del tiempo ha dejado huella. La Socata, pintada en tonos amarillos, está “prácticamente desguazada”, mientras que la Cessna conserva la estructura completa, aunque lleva más de una década sin volar. Según ‘El Correo’, devolverlas al servicio implicaría una inversión superior a la compra de una avioneta de segunda mano, que puede encontrarse desde unos 60.000 euros.

Deudas acumuladas

Las dos aeronaves quedaron abandonadas por sus propietarios y, con el paso de los años, acumularon una deuda en tasas aeroportuarias que puede alcanzar entre 10 y 20 euros diarios. Tal y como recoge el diario, esta carga económica hace que muchos herederos renuncien a recuperarlas, lo que conduce a su subasta y, en la mayoría de los casos, a su destino final como chatarra.

Pese a su deterioro, ambas aeronaves conservan un notable valor sentimental. La Socata fue utilizada durante años para publicidad aérea en las playas de Galicia y el Cantábrico, remolcando pancartas y lanzando balones, viseras y pequeños paracaídas promocionales. “Se dedicaban a hacer campañas para empresas como El Corte Inglés o Galerías Preciados”, recuerda el mecánico jubilado Luis Delgado en declaraciones recogidas por 'El Correo'.

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La Cessna, por su parte, perteneció a un fotógrafo aéreo que trabajó en los años 90, cuando este sector vivía su auge antes de la llegada de los satélites y los drones. Delgado relata que él mismo pilotó la aeronave en 2004 para documentar la construcción del corredor del Cadagua para la Diputación.

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Aunque el aeropuerto prevé que ambas acaben convertidas en chatarra, el citado medio apunta que no se descarta que algún aficionado o negocio hostelero las adquiera para restaurarlas o utilizarlas como elemento decorativo. Su valor histórico y su singularidad podrían darles una segunda vida, siempre que aparezca un comprador dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en rescatarlas del olvido.