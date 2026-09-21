Redacción Uppers 21 SEP 2026 - 17:29h.

El 1 de octubre entrará en vigor un nuevo Reglamento General de Circulación

La DGT avisa del error al arrancar el coche que acorta la vida del motor y muchos siguen cometiendo

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El 1 de octubre entrará en vigor un nuevo Reglamento General de Circulación para proteger a los usuarios vulnerables. A partir de esta fecha, será obligatorio reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros por hora al adelantas a los ciclistas en la carretera. Esta medida se suma a la distancia lateral de seguridad de 1,5 metros y exige dejar cinco metros de separación posterior en ciudad.

Es decir, ningún vehículo a motor podrá adelantar a más de 70 km/h a bicicletas en vías convencionales con límite de 90 km/h. Esta nueva norma se penalizará así desde la semana que viene con multas de 200 euros y seis puntos.

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Las situaciones donde los ciclistas tendrán prioridad

Con este nuevo reglamento, los ciclistas tendrán más prioridad sobre los vehículos a motor en determinadas situaciones:

Los ciclistas tendrán prioridad cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizado;

paso para ciclistas o arcén debidamente señalizado; Tendrán también prioridad cuando un vehículo de motor o ciclomotor vaya a girar para entrar en otra vía y haya un ciclista en sus proximidades;

y haya un ciclista en sus proximidades; Existirá una nueva prioridad cuando circulen en grupo y el primero de ellos haya iniciado el cruce o haya entrado en una glorieta.

Otra de las normas reformadas impone que las bicicletas tendrán que circular preferentemente por el centro del carril, siempre que resulte compatible con la seguridad del propio ciclista y del resto de usuarios. Aunque la normativa recomienda que en determinadas vías con varios carriles por sentido los ciclistas deberán utilizar preferentemente el carril derecho.

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Prohibiciones en adelantamientos

La reforma también incluye otra novedad relacionada con las motocicletas. Cuando las carreteras se encuentren congestionadas, los motoristas podrán utilizar los arcenes para adelantar y rebasar vehículos.

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En cuanto a los adelantamientos, estará prohibido adelantar en autopistas y autovías cuando haya nieve en la calzada. La reforma establece nuevas condiciones cuando sea necesario rebasar un vehículo que se encuentre inmovilizado por una avería, un accidente, labores de auxilio, mantenimiento u otras circunstancias. En esos casos, el conductor deberá mantener una distancia lateral de seguridad establecida y reducir la velocidad al pasar junto al vehículo.