El Tren de la Lavanda vuelve a ponerse en marcha un año más conectando Madrid con Brihuega para disfrutar de la espectacular floración de los campos de lavanda

MadridCada verano, el pequeño municipio de Brihuega, en Guadalajara, se convierte en un espectáculo natural gracias a sus campos de lavanda en flor. Durante unas pocas semanas, el intenso violeta de sus paisajes, junto al característico aroma de esta planta, transforman el lugar en un destino que parece sacado de la Provenza francesa. Desde hace algunos años, existe una manera original y sostenible de visitar este enclave sin necesidad de coger el coche: el Tren de la Lavanda.

Esta propuesta turística, organizada por Renfe y apoyada tanto por el Ayuntamiento de Brihuega como por la Junta de Castilla-La Mancha, permite a los viajeros disfrutar de un día completo de naturaleza, cultura, gastronomía y fotografía a menos de dos horas de Madrid. No se trata solo de un desplazamiento en tren: es una experiencia inmersiva que combina patrimonio histórico, agricultura local y un entorno natural excepcional. Con sus horarios confirmados para julio de 2025 y entradas limitadas, planificar este viaje con antelación puede suponer crear un recuerdo imborrable de verano.

¿Qué es el Tren de la Lavanda y por qué es tan especial?

El Tren de la Lavanda no es un tren cualquiera: se trata de una experiencia cuidadosamente diseñada para disfrutar de la floración de la lavanda en la Alcarria. Funciona como un paquete temático de un día. Es la combinación perfecta de transporte sostenible, visitas culturales y naturaleza, todo en una jornada accesible y muy cómoda para familias y mayores.

El Tren de la Lavanda se pondrá en marcha los días 3 y 10 de julio desde las estaciones de Atocha Cercanías a las 9:42h y Madrid Chamartín-Clara Campoamor a las 9:58h con llegada a Guadalajara a las 10:35h. La salida se hará desde Guadalajara a las 21:50h, llegando a Madrid entre las 22:27h y 22:43h.

El billete todo incluido cuesta 50 euros para adultos y 20 euros para menores de 14 años. Además, los niños menores de 4 años que no ocupen asiento, viajan gratis (máximo uno por billete adulto). Todos los billetes se pueden adquirir en la web oficial de Renfe, y se tiene que reservar con antelación por la alta demanda que suele tener esta experiencia.

La experiencia va más allá del viaje en tren, ya que también incluye una visita guiada por el casco antiguo de Brihuega, incluyendo murallas medievales, la Real Fábrica de Paños y las cuevas árabes, una visita a la destilería “Jardín de la Alcarria”, ****donde se explica el proceso de obtención de aceites esenciales a partir de la lavanda y también, un paseo por los campos de lavanda en flor, una oportunidad única para fotografiar un mar morado y disfrutar de su aroma característico.

Consejos para aprovechar al máximo la escapada

El Tren de la Lavanda ofrece una experiencia de un solo día que combina naturaleza, cultura y gastronomía. Para que el viaje sea todo un éxito, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones clave que harán que se pueda disfrutar al máximo de la escapada desde Madrid a Brihuega.

Reservar con antelación

Esto es muy importante. Dado que las salidas del Tren de la Lavanda están limitadas a dos días y el número de plazas es reducido, se recomienda reservar los billetes tan pronto como estén disponibles en la web de Renfe. Las fechas suelen coincidir con el pico de floración, por lo que la demanda es bastante alta.

Llegar con tiempo a la estación

El tren sale desde las estaciones de Atocha Cercanías y Chamartín-Clara Campoamor temprano por la mañana. Se recomienda llegar con antelación suficiente para evitar cualquier imprevisto.

Ropa cómoda y protección solar

Los campos de lavanda están a las afueras del pueblo y una de las actividades es pasear bajo el sol por ellos. Por tanto, es esencial llevar calzado cómodo, ropa ligera y una gorra o sombrero. No se puede olvidar aplicar protector solar y una botella de agua.

Cámara o móvil con batería cargada

Los paisajes que ofrece la floración de la lavanda son especialmente fotogénicos. Desde panorámicas violetas hasta los detalles de las flores, cada rincón es una oportunidad ideal para capturar recuerdos inolvidables.

Respetar los campos y su entorno

Es importante recordar que los campos de lavanda no son un decorado, se trata de fincas agrícolas activas. Es evidente, pero no está de más recordar que, no se debe pisar las plantas, arrancar flores ni dejar residuos. Hay zonas señalizadas donde se puede caminar, hacer fotos y disfrutar del entorno sin dañarlo.

Comprar productos locales

Tanto en mercados como en tiendas se pueden encontrar muchos productos derivados de la lavanda: desde jabones y aceites esenciales hasta cremas o bolsitas aromáticas. Es una manera de apoyar el comercio local de la zona.

Revisar las condiciones meteorológicas

Aunque julio suele ser un mes bastante estable, siempre es conveniente consultar la previsión del tiempo antes de salir. Un sombrero puede convertirse en un gran aliado bajo el sol, pero un paraguas pequeño también, si se esperan chubascos ligeros.