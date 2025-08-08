Marta Egea 08 AGO 2025 - 08:00h.

Cielos sin contaminación lumínica y rutas sencillas convierten al astroturismo en una propuesta perfecta para el público sénior

Los tres mejores destinos para mayores de 50 años a menos de dos horas si vives en Madrid o Barcelona

MadridLejos de los tópicos, las personas de 55 años viajan más, con mayor frecuencia y escogen sus destinos con criterios muy definidos: suelen huir del bullicio, buscan propuestas sostenibles, experiencias que estimulen cuerpo y mente, y que les permitan disfrutar del tiempo libre con calma. Este cambio de enfoque está transformando la oferta turística tanto en España como en otros países europeos, los cuales están comenzando a adaptar su catálogo a este público mucho más exigente.

Frente al típico turismo de sol y playa, este perfil más maduro se siente cada vez más atraído por rutas de naturaleza y actividades como el astroturismo, el cual ofrece cielos limpios, silencio y conexión emocional con el entorno. Con caminatas suaves, momentos para observar y disfrutar de las estrellas, alojamientos rurales con mucho encanto o visitas a espacios protegidos naturales son algunas de las experiencias que más disfrutan.

El astroturismo: mucho más que mirar estrellas

El astroturismo es una forma de turismo sostenible que se centra en la observación del cielo nocturno. Un cielo libre de contaminación lumínica para poder disfrutar de las estrellas. Aunque va mucho más allá de mirar estrellas: incluye visitas a observatorios astronómicos, rutas guiadas nocturnas, fotografía de astros, talleres educativos y estancias en alojamientos rurales. Estos alojamientos se encuentran en Reservas Starlight, una certificación internacional que garantiza la calidad del cielo. Según el Instituto Geográfico Nacional, España es uno de los países con más destinos certificados de Europa.

Este tipo de turismo encaja perfectamente con las inquietudes del público mayor de 55 años, el cual busca experiencias con sentido, contacto con la naturaleza y actividades más tranquilas. Además, muchos de ellos crecieron con una conexión más directa con el cielo estrellado, por lo que este tipo de actividades despierta en ellos una fuerte carga emocional y nostalgia.

Rutas de senderismo accesible y astroturismo para mayores de 55

España cuenta con algunas de las zonas más privilegiadas de Europa para la observación del cielo nocturno, muchas de ellas están integradas en rutas naturales accesibles para personas mayores de 55. Estas son algunas de las mejores rutas de astroturismo que se pueden encontrar en nuestro país.

Parque Nacional del Teide (Tenerife, Canarias)

El Parque Nacional del Teide es uno de los destinos más espectaculares del mundo para observar las estrellas. Es uno de los Destinos Starlight, y sus condiciones atmosféricas privilegiadas, la altitud y la escasa contaminación lumínica hacen que sea un referente internacional. Se puede disfrutar del cielo estrellado desde cualquiera de sus múltiples miradores. Además, algunas de las excursiones se hacen con telescopios y guías astronómicos, ideales para mayores que buscan una experiencia única sin grandes exigencias físicas.

Montsec (Lleida, Cataluña)

El Montsec ha sido reconocido como Reserva Starlight gracias a la calidad de su cielo nocturno. En la localidad de Àger se encuentra el Parc Astronòmic del Montsec, uno de los centros de divulgación astronómica más prestigiosos de Europa. Esta ruta para disfrutar de las estrellas y la naturaleza combina un senderismo suave por el Congost de Mont-rebei durante la tarde, con sesiones de observación guiada cuando haya caído la noche. Las instalaciones están adaptadas y ofrecen programas específicos para grupos de mayores.

Sierra Morena (Andalucía)

Sierra Morena cuenta con más de 400 kilómetros certificados como Reserva y Destino Turístico Starlight. Abarca varias provincias andaluzas: Córdoba, Jaén, Sevilla y Huelva. Uno de los puntos más recomendables para mayores es el entorno del Parque Natural de Hornachuelos en Córdoba, donde se puede combinar el senderismo suave entre alcornoques con la observación de estrellas. Además, disponen de una amplia red de alojamientos rurales y centros astronómicos en la zona, con opciones accesibles y actividades de divulgación.

Alto Turia (Valencia-Castellón)

Esta zona del interior de la Comunidad Valenciana fue declarada Destino Turístico Starlight en 2019. Algunos municipios como Aras de los Olmos, Titaguas y Alpuente ofrecen rutas de senderismo sencillas por el entorno del Alto Turia y actividades de astroturismo con guías profesionales. También, en el Centro Astronómico del Alto Turia se hacen observaciones adaptadas para grupos, sobre todo en verano.

Cuevas del Becerro (Málaga, Andalucía)

Se trata del primer municipio malagueño con este sello. Se puede disfrutar de caminatas por el cerro sobre el valle del río de las Cuevas, con unas vistas espectaculares del firmamento. En noches despejadas, se suelen organizar observaciones guiadas desde miradores locales. Esta ruta cuenta con senderos cortos y llanos, por lo que es ideal para personas mayores que quieran disfrutar de la naturaleza.

Comarca Monteibérico-Corredor de Almansa (Castilla-La Mancha)

Situada en Albacete, se puede disfrutar de una ruta entre lomas y campos abiertos, sin pendientes. Es ideal para hacer durante el atardecer para al finalizar la ruta, poder disfrutar de la observación del cielo nocturno. Al tratarse de zonas rurales con una baja contaminación lumínica, se puede disfrutar de un cielo estrellado espectacular.