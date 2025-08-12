Top 5 de playas fluviales en España que parecen del Caribe (y están casi vacías)

Aquellos que no son de un lugar de costa también tienen la posibilidad de pasar un buen rato en la playa
MadridPlantarle cara al calor del verano es más sencillo cuando tienes muchas opciones para poder escoger la que más te apetezca en cada momento. Una buena forma de refrescarse es acudir a las zonas de agua, con naturaleza a su alrededor, que ayuda a que se acumule menos calor y se pueda respirar aliviado durante unos minutos, chapoteando y disfrutando del agua.
Para esto es estupendo ir a la playa, aprovechar la brisa de la orilla y las olas del mar para poder pasar un rato estupendo, relajarse y divertirse a partes iguales, pero la playa tradicional, esa que nos viene a la mente en cuanto escuchamos su nombre, no es la única opción disponible. Aquellos que no son de un lugar de costa también tienen la posibilidad de pasar un buen rato en la playa, eso sí, ellos en la playa fluvial.
Aunque las playas más famosas son las marítimas, lo cierto es que hay muchas de agua dulce que no tienen nada que envidiar (salvo el toque de sal que queda en la piel), rincones que son tan bellos como el que más y que pueden convertirse en un lugar ideal para hacer un planazo entre amigos o con la familia.
En España hay varias que merecen la pena, que igualan en belleza a algunas playas caribeñas, pero con menos gente con la que pelear por tener un lugar en el que colocar la toalla.
Top 5 de playas fluviales en España
- Playa de La Dehesa (Badajoz). Alimentado por el río Guadiana encontramos el lago artificial más grande de Europa Occidental, el embalse de Alqueva, en Cheles. Un espacio que cuenta con todo lo que se espera de una zona de ocio, como merendero, duchas, restaurantes… También se pueden practicar deportes acuáticos.
- Lago de Sanabria (Zamora). En el Parque Natural de Sanabria está el lago del mismo nombre, cuyo origen glaciar ya hace pensar que es ideal para plantar cara al calor. Cuenta con varias playas que se forman alrededor del lago, algunas de roca y otras de arena.
- Lagunas de Ruidera (Ciudad Real). No en todas las lagunas está permitido el baño, pero en las que sí, la diversión está más que asegurada. Laguna del Rey es la más conocida de todas, pero Colgada es un lugar perfecto para hacer un pícnic y disfrutar del agua. Si buscas algo tranquilo, Salvadora puede ser tu mejor opción.
- Playa de Landa (Vitoria). No solo las playas de agua salada obtienen banderas azules, también esta fluvial situada en el embalse de Ullibarri-Gamboa. Tiene merenderos, aseos, duchas… todo lo que necesita para aportar el máximo confort a quien la escoja para disfrutar de un chapuzón y un día de relax.
- Playa de La Breña (Córdoba). En esta provincia de interior también hay un espacio para la playa gracias al segundo embalse más grande de Andalucía, en Almodóvar del Río. A partir del medio día comienzan a llegar las familias y se llena un poco más, por lo que si buscas desconectar de todo, las mañanas pueden ser tu mejor refugio.