Top 5 de playas fluviales en España que parecen del Caribe (y están casi vacías)

Inés Gutiérrez 12 AGO 2025 - 19:20h.

Aquellos que no son de un lugar de costa también tienen la posibilidad de pasar un buen rato en la playa

MadridPlantarle cara al calor del verano es más sencillo cuando tienes muchas opciones para poder escoger la que más te apetezca en cada momento. Una buena forma de refrescarse es acudir a las zonas de agua, con naturaleza a su alrededor, que ayuda a que se acumule menos calor y se pueda respirar aliviado durante unos minutos, chapoteando y disfrutando del agua.

Para esto es estupendo ir a la playa, aprovechar la brisa de la orilla y las olas del mar para poder pasar un rato estupendo, relajarse y divertirse a partes iguales, pero la playa tradicional, esa que nos viene a la mente en cuanto escuchamos su nombre, no es la única opción disponible. Aquellos que no son de un lugar de costa también tienen la posibilidad de pasar un buen rato en la playa, eso sí, ellos en la playa fluvial.

Aunque las playas más famosas son las marítimas, lo cierto es que hay muchas de agua dulce que no tienen nada que envidiar (salvo el toque de sal que queda en la piel), rincones que son tan bellos como el que más y que pueden convertirse en un lugar ideal para hacer un planazo entre amigos o con la familia.

En España hay varias que merecen la pena, que igualan en belleza a algunas playas caribeñas, pero con menos gente con la que pelear por tener un lugar en el que colocar la toalla.

Top 5 de playas fluviales en España