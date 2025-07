Inés Gutiérrez 31 JUL 2025 - 15:20h.

La gastronomía es uno de los (muchos) puntos fuertes que tiene España, merece la pena descubrirla con el estómago

Willy Fog foodie: la vuelta al mundo en 8(0) restaurantes sin salir de Madrid

Compartir







MadridEspaña es uno de esos lugares donde no solo merece la pena destacar la calidad de su gastronomía, también se puede emplear como ayuda para escoger un destino para hacer turismo porque, a pesar de tener muchas cosas en común, en cada provincia y ciudad tienen unas recetas que destacan sobre otras.

Los platos de Valencia no son los mismos que se comen en La Rioja, por lo menos no aquellos que son tradicionales de la zona, igual que en A Coruña las opciones en la carta no suelen ser iguales que las que se espera en Granada. Como decimos, hay muchas cosas que sí se comparten, pero la esencia de cada rincón es única, se ve en sus calles y sus gentes y también queda reflejado en su cocina.

PUEDE INTERESARTE Morir de éxito por el turismo: la turismofobia se acentúa en algunas zonas

No es raro que para muchas personas, el aspecto gastronómico tenga también un gran peso a la hora de seleccionar destino vacacional. Una de las cosas que más pesa es que sea un lugar en el que se pueda comer bien, pero también que sea accesible a todos los bolsillos. Organizar una escapada gastronómica está bien, pero que sea apta para todos los presupuestos es todavía mejor.

Ciudades españolas para hacer turismo gastronómico sin romper tu presupuesto

Cada ciudad tiene sus costumbres y sus tradiciones, pero se podría considerar que comer bien es extensible a toda España, aunque cambien los ingredientes principales de sus platos tradicionales. Por eso es más sencillo señalas en qué ciudades se puede comer más barato, pues no hay duda de que bien se come en todas partes.

PUEDE INTERESARTE Qué es el turismo del sueño, la tendencia en viajes que arrasa

Hay algunos lugares que destacan por la calidad de su gastronomía, ciudades como San Sebastián, Cáceres, Bilbao o Santiago de Compostela suelen aparecen entre las opciones más destacadas, igual que pasa con Barcelona. Casos como Madrid se convierten en imprescindibles en este tipo de listas, porque tiene una oferta tan amplia que es complicado no encontrar algún lugar que cumpla con todas las características que deseamos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Merece la pena destacar ciudades como Segovia, famoso por su cochinillo asado y sus judiones de La Granja, pero también Granada, ciudad reconocida por sus tapas, que invitan al visitante a disfrutar de su gastronomía a un precio más que razonable.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, merece la pena señalar lugares como Sevilla o Las Palmas de Gran Canaria, donde no solo se puede comer bien, también es donde tienen el menú del día más barato de todo el país (de media), por lo menos eso es lo que recoge un estudio de 'Hostelería España'. En esta lista también encontramos Valencia, famosa por sus paellas, pero con una gastronomía que va mucho más allá de su arroz más conocido y que merece la pena descubrir.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Comer fuera de casa es un capricho que no siempre nos permitimos, algo que hacemos de vez en cuando, sobre todo cuando estamos de vacaciones. Escoger el lugar en el que comemos o cenamos es toda una aventura, porque puede ayudarnos a conocer un poco mejor la zona. Además, comer bien es todo un placer.